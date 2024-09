Alerte aux requins sur le littoral de Pouembout

Partager :

À Pouembout, deux requins tigre, dont l'un de grande taille, et un bouledogue ont été signalés, à hauteur de Franco et de Pindaï. La mairie demande aux pêcheurs et plaisanciers d'être vigilants. Elle annonce un arrêté interdisant la baignade et les activités nautiques.

Appel à la prudence, à Pouembout, au niveau de deux plages. Celle de Franco et celle de Pindaï. La mairie de Pwëbuu fait savoir que la présence de requins a été signalée à leurs abords. “Il s'agit de deux requins tigre, dont un de plus de quatre mètres, et d'un requin bouledogue, qui ont été observés le week-end dernier et ce mardi 10 septembre, aux alentours de 8h30." Il est demandé "aux pêcheurs et aux plaisanciers de faire preuve de vigilance et de la plus grande prudence sur les secteurs en question". La municipalité annonce aussi qu'un arrêté s'apprête à être publié, pour interdire la baignade et les activités nautiques.

