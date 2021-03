Dans le Nord, les gendarmes distribuent les devoirs aux jeunes des tribus

Brice Bachon, avec Lizzie Carboni •

Depuis Koumac, une brigade de la gendarmerie a fait le déplacement jusqu’à la tribu de Ouemba. Mission : remettre ses devoirs d’école à Emma, qui n’a pas d’accès internet et ne peut se déplacer en mairie. Le service qu’offre la gendarmerie en ce temps de confinement est très apprécié par la jeune femme et sa famille. « La gendarmerie sert de transition entre le professeur et l’élève » explique Elizabeth Ouetcho, gendarme adjoint volontaire à Koumac.

Garder le lien élève-professeur

Au lycée Michel Rocard, à Pouembout, les professeurs ont dû s’adapter pour permettre à ces jeunes des tribus de suivre les cours et surtout, ne pas prendre de retard sur le programme par rapport aux autres. A titre d’exemple, Michel, professeur de philosophie, fournit des versions papier et garde un contact téléphonique permanent pour s’assurer que l’élève se sente épaulé.

Un professeur est le tuteur de un ou plusieurs élèves. Grâce à ce tutorat, on a ce contact et on peut donner les informations aux élèves, on maintient le lien. Philippe Ramlakan, professeur de philosophie

Toujours au lycée, l’une des salles de classes a été transformée en centre de tri postal. Un tiers des élèves reçoit ses devoirs par courrier. Au total, 300 plis sont envoyés chaque semaine. Dès la semaine prochaine, les élèves du lycée de Pouembout recevront à nouveau leurs enveloppes. Tous espèrent un retour à la normale, prévu pour la rentrée, le 12 avril prochain.



Le reportage de Brice Bachon.