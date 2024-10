Une douzaine de départs de feu ce vendredi dans le Nord, dont un qui gagne du terrain ce soir à Pouembout

A Pouembout, un important feu de brousse est signalé depuis 16h, ce vendredi 4 octobre, au niveau du plateau de Tia. Un incendie qui, à 17h30, bloquait encore la circulation dans les deux sens. Il a mobilisé un important dispositif des pompiers et de la sécurité civile. C'est le 12ème départ de feu de la journée.

C'est une journée infernale pour les soldats du feu du Nord. Pas moins de douze départs de feu ont été enregistrés aujourd'hui, dont un qui n'est toujours maîtrisé à l'heure où nous écrivons ces lignes. "Le feu se situe exactement au niveau du plateau de Tia, de chaque côté de la RT1", précise Sylvio Loquet commandant du centre de secours de Koné. "Il se dirige vers la ferme photovoltaïque. C'est un gros feu qui dégage énormément de panaches de fumée et qui bloque la circulation."

Un risque d'épuisement

La gendarmerie est donc rapidement arrivée sur place. "On a tous les moyens du centre de secours de Koné et de la sécurité civile du Nord qui sont engagés sur ce feu. C'est le 12e feu de la journée. On n'arrête pas, on est en non-stop depuis ce matin. On est très réactif", poursuit Sylvio Loquet. "Nous ne sommes pas encore épuisés, parce qu'il ne s'agissait que des départs de feu. Les plus importants font 500m2. Mais avec celui-là, qui est en train de grossir et de prendre de l'importance, on risque d'être épuisés ce soir."

Ce vendredi, le risque de feu est toujours classé comme très élevé sur le Nord de la côte Ouest par Météo France NC.