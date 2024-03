Pourquoi le centre aquatique de Pouembout est fermé au public ?

Les usagers de la piscine de Pouembout devront encore s'armer de patience avant de pouvoir se jeter dans le grand bain. Fermée depuis le 18 mars, la structure le restera jusqu'à nouvel ordre. Le centre aquatique subit actuellement une inspection en règle par les services sanitaires, après la découverte de légionelles dans le circuit d'eau chaude.

Brice Bachon •

Tout comme au centre aquatique de La Foa il y a un mois, c'est dans l'eau des douches que le taux anormal de légionelles a été détecté. C'était lors d'une action de contrôle et de prévention menée par la DASS, à l'origine prévue pour tester le processus de désinfection du chemin des baigneurs. "On a fait le nécessaire pour arriver à un traitement curatif, c'est-à-dire désinfecter l'ensemble du réseau", explique Desty Olive, le responsable du centre aquatique provincial de Pouembout.

La DASS "mène, par le biais d’un prestataire externe, un état des lieux de l'hygiène dans 17 piscines (municipales, de crèches et médicales). Dans ce cadre, les pratiques en matière d’hygiène sont relevées, les établissements doivent se soumettre aux prélèvements de surface et prélèvements d'eau dans les douches. Cette étude vise à identifier des points critiques et à apporter des amendements aux pratiques dans ces établissements en matière d'hygiène."

Le reportage de Brice Bachon :

Impossible de déterminer précisément le point de départ de la bactérie, alors c'est l'ensemble du réseau qui a subi un traitement, à Pouembout. Un choc thermique d'abord. Injecter de l'eau à très forte température dans le réseau pour tuer la bactérie, puis un second choc, chimique cette fois-ci. "C'est ici qu'on va administrer le taux de chlore pour le distribuer dans le réseau entier, et qu'on va programmer la température - supérieure à 70°C -, dans les ballons, pour pouvoir distribuer cette eau à haute température sur la totalité des réseaux", décrit Desty Olive depuis la salle réservée au chauffage sanitaire.

Coup dur

C'est un coup dur pour l'ensemble du personnel, car la piscine de Pouembout accueille en moyenne 200 personnes chaque jour. Et 100 scolaires sont privés de bain depuis quinze jours. "On était sur une bonne dynamique, nos cours étaient complets pour tout ce qui est aquaforme, on accueillait beaucoup de public, on était en cycle natation avec les scolaires... C'est toujours dur quand on doit arrêter comme ça d'un coup", déplore Chloé Martin, maître-nageur au centre aquatique provincial de Pouembout.

De nouvelles analyses seront effectuées dans les prochains jours, avec une réouverture espérée pour la seconde semaine de vacances scolaires. La priorité pour la direction, c'est de s'assurer que les nageurs ne courent aucun risque sanitaire. À La Foa, après une courte ouverture de quelques jours, le centre aquatique a été à nouveau fermé en fin de semaine dernière.