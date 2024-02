Le centre aquatique de La Foa est fermé jusqu’à nouvel ordre

Le SIVM Sud indique que c’est en raison des contraintes sanitaires imposées par la DASS sur la qualité des eaux. Cela ne concerne pas celles contenues dans les bassins, mais celles des douches. La présence de légionelles a été détectée.

Julie Straboni •

L'eau des douches du centre aquatique intercommunal de La Foa a été testée par la DASS. Le rapport d’analyses de la Direction des affaires sanitaires et sociales faisant apparaître la présence de bactéries de type légionelles dans le réseau d’eau chaude des douches, la structure a été fermée au public lundi. Il s'agit plus précisément, de legionella pneumophila.

Les légionelles peuvent provoquer une infection respiratoire qui se manifeste sous plusieurs formes cliniques : pneumonie, affection pseudo-grippale avec nausée, myalgie, fièvre, toux et céphalées, ou encore une infection grave des poumons.

Évolution des protocoles

"Le réseau a été purgé et on a augmenté la température de la production d'eau chaude à plus de 50°C, détaille Brice Régent, le directeur du SIVM Sud. Au-delà de 50°, la croissance de cette bactérie est inhibée. Les conduites vont être nettoyées. Ce paramètre n'est jamais mesuré par la DASS, c'est une évolution dans les protocoles."

L'eau des bassins, de la salle de sport et du restaurant n'est pas concernée, car chaque site dispose de sa propre unité d'eau chaude. De nouveaux échantillons seront prélevés ce mercredi 28 février. Ils seront confiés à l'institut Pasteur. Il semble que les résultats ne seront connus que sous six jours, c'est pourquoi le SIVM Sud qui gère Le grand bleu annonce une fermeture jusqu'à nouvel ordre.

De nouveaux prélèvements seront effectués afin de cibler l'origine de la contamination et de mettre en place les mesures correctives nécessaires pour un retour à la normale. DASS-NC

"États des lieux de l'hygiène"

Selon la DASS, "la réglementation en matière de piscine à usage collectif n'a pas été modifiée. Nous menons, par le biais d’un prestataire externe, un état des lieux de l'hygiène dans 17 piscines (municipales, de crèches et médicales). Dans ce cadre, les pratiques en matière d’hygiène sont relevées, les établissements doivent se soumettre aux prélèvements de surface et prélèvements d'eau dans les douches. Cette étude vise à identifier des points critiques et à apporter des amendements aux pratiques dans ces établissements en matière d'hygiène."