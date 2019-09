La mairie de Poum fait peau neuve

Une salle du conseil plus intime

Une salle du conseil entièrement remise à neuf. Pour assurer une certaine forme de sérénité dans les discussions des élus, elle a été totalement fermée.« La salle du conseil municipal était au milieu et pour passer d’un bureau à l’autre, on était obligé de passer souvent à travers la salle, en plein conseil ou en pleine réunion. Il n’y avait pas d’intimité par rapport aux différentes réunions, commissions ou autres » explique Lorenzo Rossard, le directeur du service technique de la mairie de Poum.« On avait cloisonné la salle du conseil municipal pour pouvoir mettre le bureau de Madame le maire et celui du secrétaire général, donc il n’y avait plus beaucoup de place. Maintenant, chacun aura son bureau et les moyens de recevoir aussi le public ».Après quarante ans d’existence, l’ancien bâtiment avait besoin d’une véritable réfection. Dans sa nouvelle configuration, le site a par ailleurs doublé de superficie pour atteindre les 400m2.Un sas avec code d’accès va permettre de fluidifier le passage des administrés dans les bureaux.Petite nouveauté parmi d’autres, des cameras de surveillance ont été installés à l’extérieur du bâtiment. « C’est devenu indispensable » souligne Lorenzo Rossard. « On a quatre caméras en périphérie, qui visionnent à 360° le bâtiment, et tout ce qui est menuiseries, c’est anti-intrusion, c’est barreaudé, c’est aux normes ».Une nouvelle mairie dans l’air du temps. La commune a opté pour l’énergie propre, avec la mise en place de panneaux photovoltaïques, dans un souci également d’économie d’énergie. « Douze millions, c’est un coût, c’est vrai, mais à l’échelle de la consommation, c’est important. Prochaine étape, ce sera d’équiper l’ensemble des écoles et l’ensemble des logements des instituteurs ».Coût de l’opération : 180 millions de francs CFP, avec entre autres un financement de la Nouvelle-Calédonie et de la Province Nord.Avec l’installation de nouvelles populations sur cette commune du grand Nord, les besoins des administrés sont accrus et ses missions de proximité se sont développées.Les travaux ont débuté à la fin de 2017 et s’achèveront en novembre. Il faudra attendre tout de même une quinzaine de jours pour que le personnel s’installe et prenne ses marques dans ce nouveau bâtiment.