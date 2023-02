VIDÉO. Les pêcheurs préparent la première Fête du picot et du crabe

Ce mercredi, les pêcheurs ont sorti leur bateau pour aller attraper des picots. Ils s'affairent en vue de la première édition de la Fête du picot et du crabe qui aura lieu demain, samedi, à la tribu d'Arama.

Brice Bachon et Nathan Poaouteta (Sophie Boltz) •

C’était son premier coup de filet de l’année. Hervé Houri est sorti pêcher le picot. "Il faut profiter du moment où ils vont sortir des palétuviers, explique le pêcheur. C’est le top du top. Là, ça accroche." Le poisson semble au rendez-vous. Et c’est tant mieux, car les pêcheurs attendent l’ouverture de cette activité avec impatience. Les familles aussi s’en réjouissent car la pêche du picot et du crabe représente une manne financière non négligeable. "Il y a la rentrée scolaire qui arrive donc tout le monde s’y met à fond, poursuit-il. Ça permet de payer tout ce dont ils ont besoin pour leurs enfants."

Préserver la ressource avant tout

Il faut à tout prix préserver cette ressource nourricière inestimable. La tête sur les épaules, Hervé est parfaitement conscient des enjeux et des actions à mener pour la protéger. "On pêche mais à un moment, il faudrait mettre un peu sous réserve pendant un ou deux ans. Comme ça, ça permettrait d’avoir un peu plus de poissons. "