Touho : après l'incendie d'une partie de la pharmacie, les habitants se mobilisent

À la suite de l'incendie qui a détruit une partie de la pharmacie de Touho mardi soir, entre 150 et 300 personnes se sont rassemblées, malgré une météo défavorable, en soutien au pharmacien. Cette mobilisation, initiée par l'association Initiative et animation de Touho, a été marquée par une journée "village mort" décrétée par le maire.

Marguerite Poigoune (Sophie Boltz) •

À Touho, l'incendie d'un local de la pharmacie mardi soir n'a pas laissé les habitants indifférents. Le maire a lancé une journée village mort. La mairie, la poste, les écoles, et les commerces ont baissé le rideau. Les habitants des tribus et du village sont venus nombreux. Ils ont marché de la mairie vers la pharmacie, malgré le mauvais temps, pour soutenir le pharmacien. "Nous qui sommes des gens de Touho, on est très touchés, confie Thérèse Ebettes, habitante de Kokingone. On vient soutenir, par solidarité, notre pharmacien".

La plupart des personnes qui ont pris la parole ont remercié le pharmacien, installé à Touho depuis huit ans, et très apprécié par la population. Pour eux, c’est un homme au grand cœur. "C’est vrai qu’il a donné tout son cœur pour être ici, estime Alex Alick, habitant du village. Il a quitté le lieu où il a grandi pour venir s'installer ici, chez nous, à Touho. Il gère la pharmacie surtout pour nous."

Un incendie d'origine criminelle?

L’incendie a ravagé un local à l’arrière de la pharmacie, mardi soir. Celle-ci restera fermée quelques jours. “Ça va être surtout tout ce qui est logement de passage qui a été détruit en grande partie par les flammes, décrit Thomas Cueignet, pharmacien. Le problème, c'est qu'une épaisse fumée et de la suie se sont déposées dans l'ensemble de la pharmacie. Tout le système électrique est mort donc ça va prendre un peu de temps pour remettre tout ça en place”.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Selon nos informations, l’incendie serait d’origine criminelle. Une enquête est en cours par les gendarmes de Touho.

Le reportage de Marguerite Poigoune :