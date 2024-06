VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : une barge de 800 tonnes pour ravitailler la province Nord

Dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, une barge de 800 tonnes a accosté ce vendredi 31 mai, sur le port de Vavouto. A son bord, 24 conteneurs de produits de première nécessité, pour ravitailler les grandes surfaces.

Le ravitaillement est enfin arrivé dans le Nord de la Grande Terre, ce vendredi 31 mai. Une barge de 800 tonnes avec à son bord, 24 conteneurs remplis de produits de première necessité. Une arrivée qui a mobilisé tous les transporteurs du Nord, pour acheminer la marchandise vers les différentes communes.

"Tous les magasins sont vides"

A Koné, une dizaine de jeunes du service militaire adapté ont été réquisitionnés, pour aider les salariés de l'une des grandes surfaces de la commune. "La mission c'est de prêter main forte pour tout ce qui est vivres qui viennent d'arriver par bateau", explique le Caporal-chef Paulo, caporal chef de première classe au RSMA de Koné. Huit conteneurs, à décharger à l'arrière du bâtiment de la grande surface.

Une fois sur pallette, il faut dispatcher la marchandise à destination des différents points de vente de l'enseigne en province Nord. Des produits de première nécessité, qui arrivent à point nommé. "Il faut vraiment répondre à la demande des clients. Il n'y a plus rien. Tous les magasins sont vides ici donc il faut absolument qu'on ravitaille", indique Cyril Chesnin, directeur de Discount Koné.

Douze transporteurs du Nord mis à contribution

L'un des transporteurs du Nord, a mis a disposition trois camions de sa flotte. Il est à la tête de l'une des douze entreprises de la zone, mises à contribution pour le convoyage des conteneurs. De Bourail, à Pouébo à l'Ouest et de Poindimié à Touho à l'Est, le transporteur fait le lien entre les équipes de rouleurs et les commerçants, en attente de leur marchandise.

"Il était important de faire travailler tout le monde, sans distinction d'entreprise. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde pratique les mêmes tarifs. On travaille en synergie et il faudrait que ça continue ainsi", révèle Gael Michel Villaz, transporteur.

Au total, ce sont près de 700 tonnes de denrées qui doivent être distribuées. Si les barrages venaient à se maintenir, l'opération d'envergure devrait être renouvelée rapidement.