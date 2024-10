Affluence au “job dating” organisé par un groupe commercial à Dumbéa-sur-mer

Avant l’ouverture des inscriptions pour le dispositif piloté par la province Sud, un rendez-vous ciblant les étudiants a connu un afflux inattendu de jeunes candidats en quête d'un "job d'été", samedi 19 octobre, au centre commercial de Dumbéa mall.

“Job dating pour jobs d’été, 160 offres.” Axée sur “les étudiants de plus de dix-huit ans”, l’annonce a fait mouche. Ce samedi 19 octobre, au centre commercial de Dumbéa-sur-mer, des centaines de jeunes candidats ont répondu à l’appel lancé par le groupe SCIE distribution, qui gère en Nouvelle-Calédonie les enseignes Géant, Casino et Leader price. Au point de surprendre les organisateurs.

"Certains ont attendu quatre heures"

Quel rôle a joué le contexte de crise dans cette réponse massive ? “Je ne m’attendais pas à une telle affluence des étudiants ce jour-là”, raconte en tout cas Patricia Druilhe, directrice adjointe des ressources humaines, qui évoque “une belle réussite”. L’événement se tenait de 9h30 à 14 heures. “À 8h30 déjà, il y en a plein qui attendaient, [c'était] impressionnant. Certains ont attendu quatre heures pour nous voir !” Dans l’espoir de décrocher un “petit boulot” cet été.

"De beaux profils"

Le groupe n’organise pas forcément de tels rendez-vous. “La province Sud nous avait indiqué qu’ils ne faisaient pas de job dating cette année, explique la directrice adjointe. On a pris l’initiative de les organiser nous-mêmes.” Le premier a donc eu lieu ce week-end au Dumbéa mall, et un second a été annoncé pour le samedi 2 novembre, de 9 heures à 13 heures, au Géant Sainte-Marie de Nouméa. “Mais vu le nombre de CV reçus, on va faire le point cette semaine pour savoir s’il y a lieu de refaire ce job dating à Sainte-Marie, précise Patricia Druilhe. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup d’étudiants. Et de beaux profils."

Inscription à partir du 1er novembre pour les "jobs d'été" provinciaux

Quant au dispositif "Jobs d’été" piloté par la province, l’inscription en ligne est ouverte à compter du 1er novembre, à cette adresse. Il s’agit de stages en entreprise destinés aux habitants du Sud, scolarisés, qui ont entre seize et 26 ans. Des stages ouverts entre le 18 novembre 2024 et le 16 février 2025, dans tous les secteurs d’activité: accueil, inventaire, commerce, hôtellerie, restauration, agriculture ou encore animation en centre de loisirs.

Vu les émeutes et leurs conséquences sur l'économie, cette édition est "marquée par quelques changements", prévient la collectivité dans ses communications : "annulation du forum job d'été initialement prévu mi-octobre", "recherches personnelles fortement maximiser ses chances" et "offres limitées en raison du contexte économique".