Alcool : retour des restrictions à La Foa et Farino

« Toutes ces années, on avait quand même moins d’attroupements de personnes en état d’ivresse, moins de personnes qui restaient à boire tard le soir dans le village et à commettre ensuite des dégradations. On avait constaté déjà par le passé l’efficacité de cette mesure. »

La Foa et Farino ne suivent pas la province Sud. Elles ont signé chacune un arrêté communal cette semaine, juste après le premier week-end de levée des restrictions de la vente d’alcool en province Sud.Pour la mairie de La Foa, les administrés s’étaient habitués à l’ancienne réglementation, autrement dit plus d’alcool à emporter, à partir de midi, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés.Les différents incidents, qui se sont produits peu après la levée des restrictions sur la vente d’alcool, ont incité la mairie à signer un arrêté. « Dès le premier week-end, nous avions eu des soucis de sécurité publique, d’attroupements de personnes en état d’ivresse qui posaient problèmes dans le village. Donc, il nous a semblé prudent et plus logique de maintenir cet arrêté », justifie Marielle Keletaona, 2ème adjointe au maire de la commune de La Foa.« Des commerçants on dû appeler la gendarmerie. Cela mobilise aussi des gendarmes, alors qu’ils pourraient être disponibles pour d’autres interventions. Cela provoque un sentiment d’insécurité pour les personnes qui vont faire leurs courses et qui se retrouvent confrontés à des personnes en état d’ivresse ». Sans compter « les nuisances sonores qui ont continué tard dans la nuit.Pour la 2ème adjointe, l’ancienne mesure avait l’avantage de réduire les incivilités.A quelques kilomètres de là, Farino a décidé d’emboiter le pas à La Foa. Le maire Régis Roustan a également émis un arrêté restreignant la vente d’alcool pour éviter un afflux de consommateurs sur sa commune. La Foa et Farino rejoignent ainsi Bourail qui a été la première municipalité à ne pas suivre la levée des restrictions instaurée par la province Sud le 1er juin.L’interdiction de vente d’alcool à emporter à La Foa et Farino s'applique :• Les vendredi, samedi, dimanche, à partir de 12 h• Les veilles de jours fériés et jours fériés, à partir de 12 hLes débits de boissons de 3ème et 5ème classe sont inclus dans cette interdiction et ce, pour une durée de trois mois. Autrement dit,