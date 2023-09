A Boulouparis, un hébergement touristique géré par un jeune autiste

Ce dimanche 10 septembre, le club Atlas organise une course d’orientation solidaire à l'hippodrome de Boulouparis. Les bénéfices seront reversés à des associations d'accompagnement des personnes autistes. Autism'espoir et Moi je ted. Zoom sur cette dernière.

William Lecren et Cécile Rubichon •

Près de 200 personnes sont attendues au départ de la deuxième édition de La Boulouparisienne, ce dimanche 10 septembre. Les inscriptions pour cette course d'orientation solidaire organisée par le club Atlas se terminent ce mercredi 6 septembre, à 22 heures, sur Inlive.

“C’est un évènement important parce qu’il allie à la fois le sport et la générosité. Pour le grand public, ce sera une course au score, c'est-à-dire qu’ils vont avoir une heure pour récupérer le maximum de balises. C’est une course familiale, qui peut se courir en mode compétition ou en mode balade dans la nature", décrit Sylvère Dervillez, le président d'Atlas.

Le camping d'Autism'espoir

L'an dernier, 200 000 F avaient été récoltés et distribués à deux associations d'accompagnement des personnes autistes. Autism'espoir et Moi je ted NC. Autism'espoir a ouvert le camping La Différence, en 2021, à La Ouenghi. Il comprend des emplacements sécurisés avec des espaces de jeux et un accès à la rivière. Accessibles à tous, à la journée ou pour plusieurs jours.

La chambre d'hôte de Moi je ted NC

Créée en 2009, Moi je ted NC est à l'origine de plusieurs projets qui ont tous eu comme objectif de donner un travail à des personnes autistes. Ça a commencé par la gestion d'un hébergement touristique de 8 clés, dans une propriété mise à disposition par un entrepreneur local. L'idée est venue de Patrick Frigère, père de Pierre, 24 ans, autiste, comme un peu plus de 2 000 personnes en Nouvelle-Calédonie.

"Quand il est arrivé à l’âge de 18 ans, on s’est posé la question de son devenir", explique Patrick Frigère, président de l’association Moi je ted NC. La première activité lancée n'a pas survécu à la crise sanitaire. "Dans la foulée, on a créé la Boutik bleue, une épicerie de quartier également gérée par des autistes", à Port-Ouenghi. Elle a dû fermer, par manque de rentabilité. Depuis un an, Pierre s'occupe d'une chambre d’hôte de 40 m2 à Port-Ouenghi.

C’est un apprentissage, ça permet de progresser Pierre Frigère

“Grâce à mon père, qui a organisé ça. Là, il y a la cuisine en entrant, là la salle à manger, là-bas le coin salon, la chambre", présente-t-il. S'occuper des réservations, faire face aux changements, ce n'est pas toujours facile pour lui. “C’est un apprentissage, ça permet de progresser”, estime le jeune homme. Il est en train de passer son permis de conduire pour pouvoir accompagner ses hôtes à l’aéroport par exemple.

Atlas espère pouvoir verser la même somme aux deux associations cette année. "La carte a été largement agrandie pour une vraie promenade", annonce Sylvère Dervillez. Et il y aura toujours un marché, des jeux et des lots à gagner.