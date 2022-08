Bernard Billot, touche à tout devenu illustrateur de littérature jeunesse, a reçu le prix Arembo 2022

Bernard Billot est un homme heureux. De tout temps, il a fait ce qu'il aimait, dans le domaine culturel. Sculpteur, acteur, dessinateur, peintre... et aujourd'hui illustrateur de littérature jeunesse. Dans sa "caverne" du Mont-Dore, il crée ses petits dessins, en toute humilité.

J'écrivais des histoires et je mettais mes petits dessins à moi dessus. Un jour, des gens ont trouvé qu'il étaient bien alors, je me suis à faire des petits dessins pour les autres. Mais au départ, c'était très simple : j'écris une petite histoire. Donc j'ai les images, les personnages, en tête. Je me faisais plaisir. Et ensuite, on m'a confié des textes.