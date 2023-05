VIDEO. La fête du cerf et de la crevette fait le bonheur des producteurs

C'est le retour de la fête du cerf et de la crevette à Boulouparis. Elle ouvre ce samedi matin à 9 heures. Rencontre avec une productrice de crevettes à Bouraké.

David Sigal (Noémie Dutertre) •

La fête de la crevette est l’occasion pour Christine Marlier de la ferme aquacole "Aigue Marine" de présenter son produit dont elle est si fière. En effet, plusieurs tonnes de crevettes, notamment de Bouraké, seront vendues à l’occasion de la fête du cerf et de la crevette de Boulouparis qui est organisée ce samedi 6 mai et dimanche 7 mai.

La productrice se réjouit de la réouverture de cet événement : "nous avons eu deux années sans fête de la crevette. De fait, on s’était rapproché du marché local, on avait organisé des journées portes ouvertes avec des visites de la ferme pour expliquer notre travail aux gens."

Meilleure du monde

La crevette calédoninenne est considérée comme l'une des meilleures du monde " On n'a pas le droit aux antibiotiques mais on a quand même des pathologies", explique Christine. "On a réfléchi à amener du "confort" à la crevette avec le pompage par exemple, beaucoup de surveillance, l'aération quand elle en a besoin... Et tout se passe bien."

A l'affiche de cette fête du cerf et de la crevette ce week-end, de la vente de cerfs et de crevettes bien sûr et aussi de produits du terroir. Des concours de saut en sac sont organisés, de tir à la corde, de lancer d’épervier et autre lancer de claquettes, une élection de miss, des concerts et des danses, le taureau mécanique et enfin, le fameux dépeçage de cerf. Plus de 170 exposants sont annoncés par les organisateurs.

Infos pratiques : entrée, 1 500 F par voiture, 3 000 F par minibus à partir de sept personnes, moitié prix pour les personnes handicapées. Avec wi-fi gratuit, ou encore service brouette à 100 F.