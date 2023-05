L'agenda sorties du 5 au 11 mai 2023 : fête de Boulouparis, Nuits des musées, festival Manga NC ou retour du Chapitô

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. Boulouparis célèbre pendant deux jours le cerf et la crevette. Les Nuits des musées sont marquées à plusieurs endroits. Païta reçoit un festival dédié au manga. Et le Chapitô s'installe à Voh.

Françoise Tromeur •

Deuxième week-end prolongé de mai, et il y a de quoi faire pour s'occuper.

La fête du Cerf et de la crevette revient sur deux jours

Après l'omelette géante à Dumbéa, après l'avocat à Maré, place à une autre grande fête populaire : ce week-end, Boulouparis célèbre ses cerfs et ses crevettes. L’événement fait son retour sur deux jours, samedi 6 mai, de 9 heures à 20 heures, et dimanche 7, de 9 heures à 16 heures, à l’hippodrome.

A l’affiche, vente de cerf, de crevettes et de produits du terroir ; concours de saut en sac, de tiré à la corde, de lancer d’épervier et autre lancer de claquettes ; élection de miss ; concerts et danses ; dépeçage de cerf ; taureau mécanique… Plus de 170 exposants sont annoncés par les organisateurs, Boulouparis événements et la mairie.

Entrée, 1 500 F par voiture, 3 000 F par minibus à partir de sept personnes, moitié prix pour les personnes handicapées. Avec wi-fi gratuit, ou encore service brouette à 100 F.

C'est beau, un musée, la nuit…

Pour cette édition 2023, qui se déroule jusqu'à la fin du mois, le Musée maritime a concocté une animation digne des pirates, vendredi 5 et samedi 6 mai. C'est complet .

. Toujours à Nouméa, un peu plus loin sur la presqu'île de Nouville, le site historique de l'île Nou sera hanté par le fantôme du célèbre bourreau Macé, vendredi 5 mai. Complet , également.

, également. A Dumbéa, nouvelle plongée nocturne proposée au Médipôle, jeudi 11 mai de 19 heures à 20h15. Gilbert Bladinières mènera une visite guidée pour découvrir les fresques, tableaux et autres sculptures exposées avec le Fonds d'art contemporain de la Nouvelle-Calédonie (inscription au 83 51 57).

Vendredi 12 mai, un escape game sera organisé en lien avec la mairie de Dumbéa. Séances à 18 heures, 19 heures et 20 heures (inscriptions par message à microfolie@ville-dumbea.nc ou au 93 58 27).

Et deux soirées magiques s'annoncent au parc forestier, vendredi 12 et samedi 13, entre 17 heures et 22 heures. Des paléontologues viennent d'y retrouver la trace d'un animal inconnu. Rencontres surprenantes à l'horizon, mais mieux vaut avoir sa lampe torche (places limitées, c'est sur inscription ici, renseignement au 27 89 51 ).

Païta en mode manga

Est-ce que ces noms vous disent quelque chose : Spy x family, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, Kaiju N°8, L'Attaque des Titans, Tokyo revengers, My Hero academia ? Et si on ajoute Naruto, Pokemon et One Piece ? On parle manga, bien sûr ! Comme le festival Manga NC, que l'association du même nom déploie cette année au Dock socioculturel de Païta, samedi 6 mai, de 9 heures à 17 heures (visuels signés Claire R. et Alexis B). Blind test de répliques, karaoké, quizz, prestations, dessin ou ateliers papercraft (entrée gratuite). Et un "cosplay show" de 13h30 à 16h30, en scène intérieure, avec un concours "amateur" et un concours "professionnel" (entrée, 1 500 F).

A quoi s'attendre ? • ©Manga NC

La répartition des animations. • ©Manga NC

A ne pas confondre avec le festival Go Manga organisé par la mairie de Dumbéa à sa médiathèque samedi 13 mai, de 10 heures à 16 heures.

Le Chapitô reprend la route

Le Chapitô à Voh pour sa première implantation de la saison 2023. La scène itinérante sera dressée à hauteur du marché du lundi 8 au lundi 22 mai. Au programme des séances publiques :

jeudi 11 mai à 19 heures, spectacle de danse hip-hop et de slam Mal acquis, one man show par Malachie "Awai" Arnasson des Urban breakers (à partir de quatorze ans) ;

vendredi 12, à 19 heures, spectacle de danse contemporaine et hip-hop Axi-homme, par la compagnie Moebius ;

samedi 13 à 19 heures, pièce de théâtre La Tragédie comique, par la compagnie Nez à nez (à partir de dix ans) ;

dimanche 14 à 18 heures, spectacle de théâtre masqué Poucet pour les grands, par la compagnie les Arpenteurs du Caillou (à partir de huit ans) ;

mardi 16 à 19 heures, pièce de théâtre Mon prof est un troll, par la compagnie L'Eau salée (à partir de six ans) ;

mercredi 17, à 19 heures, pièce de théâtre La Montagne des secrets, par Pacifique et compagnie (à partir de huit ans) ;

jeudi 18 à 19 heures, Le Malade imaginaire, par la compagnie Les Incompressibles (à partir de onze ans) ;

vendredi 19 à 19 heures, pièce de théâtre DestiNATIONS par la compagnie les Artgonautes du Pacifique (à partir de douze ans).

"Entrée à prix libre, participation nécessaire en numéraire ou en nature". Ateliers à la carte, espaces détente, coin lecture, restauration.

Egalement sur les planches

Pièce de théâtre Terreur, à Nouméa au théâtre de l'Île, une œuvre de Ferdinand Von Schirach jouée par la compagnie métropolitaine Hercub avec des comédiens locaux, vendredi 5 mai à 20 heures, puis samedi 6 et dimanche 7 à 18 heures (durée, une heure trente ; tout public ; tarif, 1 600 F à 4 000 F).

Pièce de théâtre Je fais ce que… cheveux, à Nouméa au Rex, une création collective du groupe Les Défrayés de Pacifique et compagnie, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai, à 19 heures (tarif, 1 800 F à 2 500 F). Renseignements au 27 82 11.



Pièce de théâtre Mon prof est un troll, au Mont-Dore, au centre culturel, vendredi 5 mai à 19 heures et samedi 6 à 10 heures puis 16 heures (à partir de six ans ; tarif, 1 000 F à 2 000 F).

Pièce DestiNATIONS, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d’Art, création de la compagnie Les Artgonautes du Pacifique co-produite par la bibliothèque Bernheim dans le cadre du projet Passeurs d'histoires : samedi 6 et dimanche 7 mai à 18 heures, jeudi 11 et vendredi 12 à 20 heures, puis samedi 13 et dimanche 14 à 18 heures (à partir de douze ans ; tarif, 1 800 F à 2500 F). Renseignements au 25 07 54.

A l'écran

Diffusion sur grand écran de courts-métrages locaux, à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie, vendredi 5 mai, à 19 heures (report du 28 avril). A l'affiche : Go to bac ! d'Odile Dufant ; 52 mètres plus tard, de Frédéric Rabaud et Clotilde Gourdon ; Blessures, de Roland Rossero ;

Ciné-théâtre, à Boulouparis, à la bibliothèque municipale, vendredi 5 mai à 17 heures, avec Le Noir te va si bien, de Pierre Sabbagh.

Les grands spectacles, à Nouméa, au Cinécity, dimanche 7 mai à 18 heures, avec l'opéra Falstaff (billeterie ici).

Au rayon des marchés et vide-greniers

Marché municipal de Dumbéa spécial Asie, aux halles, samedi 6 mai, de 7 heures à midi.

Grand marché de Poya, sur le thème "fruits de mer et rivière", samedi 6 mai, de 9 heures à 15 heures.

Palm beach market, à Nouméa, au Faré du Palm beach, samedi 6 mai, de 9 heures à 17h30.

Marché éphémère à Nouméa, galerie Port-Plaisance, samedi 6 mai, de 9 heures à 18 heures (dédié à l'artisanat).

Vide-greniers du centre ville, à Nouméa, place des Cocotiers, dimanche 7 mai, de 7 heures à 12h30.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 7 mai, de 6 heures à midi (entrée payante).

Côté expos

"Les inséparables du Pacifique", dédiée à Aloï Pilioko et Nicolaï Michoutouchkine, à Nouméa à la galerie Arte Bello, jusqu'au 11 mai.

Exposition d'oeuvres en matériaux recyclés de La Ressourcerie, à Nouméa à l'Art factory, jusqu'au jeudi 11 mai.

"Quelques notes de couleurs", par Anne-Marie d'Anglebermes, au Mont-Dore, au centre culturel, jusqu'au 20 mai.

"Connection", par Héloïse Kerouredan, à Nouméa à l'Art factory, jusqu'au samedi 13 mai.

Exposition de la plasticienne Mariana Molteni, à Nouméa, dans le hall de la province Sud, jusqu'au 26 mai.

"Peintres du Pacifique », à Nouméa, à la galerie Le Chevalet d’art, jusqu’au 31 mai.

"Sensations", six artistes à la rencontre du collectionneur William Costes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu’au 24 juin.

"Forêt, au-delà du visible", à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au 25 juin.

Mais aussi…

Sous les arbres et la lune, au parc des Grandes fougères, rendez-vous détente et bien-être vendredi 5 mai, de 19 heures à 23 heures.

Plantation de mille arbres de maquis minier, au Mont-Dore, au pont des Japonais, samedi 6 mai, à partir de 8 heures, avec l’association Caledoclean.

"Fête de l’écotourisme" à Bourail, à l’office de tourisme, domaine de Deva, samedi 6 mai, autour de la tortue et la roussette. Avec exposition de 10 heures à 16 heures, ou conférence à 10 heures avec l’association Bwärä Tortues marines et la Zone côtière Ouest.

Rendez-vous du Big up, à Dumbéa, au skate-parc de Koutio, mercredi 10 mai, de 18 heures à 20 heures : soirée parkour urbain en compagnie de la Wolf family et l'association de work-out Wild Barz.

