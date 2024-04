Les enjeux derrière l'élection de Pascal Vittori à la tête de l'Association française des maires

Pascal Vittori a été élu jeudi à la tête de l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie. Il succède à Sonia Lagarde. Une élection à première vue anodine, mais qui pourrait laisser quelques traces sur la scène politique locale.

Ce n’est pas à l’issue de ce vote que de nouvelles amitiés verront le jour. Plusieurs témoins font part de la colère froide de Sonia Lagarde à l’annonce du résultat. La maire de Nouméa aurait pointé du doigt les élus Loyalistes et Rassemblement, regrettant le contraste entre leurs discours tenus dans les médias sur l’unité non-indépendantiste et le résultat final du scrutin, qui fait basculer la présidence. Et porte Pascal Vittori, maire de Boulouparis, à la tête de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.

Tensions au sein de la majorité présidentielle?

D’après nos informations les mairies de Boulouparis, du Mont-Dore, de Kouaoua et de l'Ile des pins se sont prononcées pour Pascal Vittori. De même que La Foa et Païta, dont les représentants Florence Rolland et Willy Gatuhau sont pourtant étiquetés Renaissance. Tout comme la dirigeante déchue, Sonia Lagarde. De quoi peut-être soulever quelques tensions au sein de la majorité présidentielle.

L’élection confirme en tout cas le rapprochement entre le Rassemblement et les Loyalistes, puisque tous les soutiens de Pascal Vittori appartiennent à l’un de ces deux groupes. Deux mouvements qui, s’ils n’ont encore rien officialisé, se dirigent vers une alliance pour les prochaines élections provinciales, d’après plusieurs sources internes.

Le reportage de David Sigal et Thierry Chapuis :