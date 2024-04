L’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie prend pour président Pascal Vittori

L'AFM en Nouvelle-Calédonie change de tête. Le maire de Boulouparis a été élu par six voix contre cinq à Sonia Lagarde, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue ce mercredi à Nouméa.

Après deux ans de mandat, Sonia Lagarde n’est plus à la tête de l’AFM-NC. Ce mercredi matin, à Nouméa, l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie a choisi pour nouveau président Pascal Vittori, qui dirige la commune de Boulouparis. C’était durant une assemblée générale qui l’a vu obtenir six voix, contre cinq à la maire de Nouméa. Celle-ci présidait l’antenne locale de l’AFM depuis fin avril 2022. Date à laquelle elle succédait à son collègue de Dumbéa, Georges Naturel, là aussi par six suffrages contre cinq.

Propositions d'actions

Interrogé par NC la 1ère, Pascal Vittori explique aborder sa nouvelle fonction "dans un état d’esprit constructif". Et d'expliquer : “J’avais envoyé ma candidature à l’ensemble des maires de l’association pour leur proposer un certain nombre d’actions à mener pendant cette année qui s’annonce. Parmi lesquelles la participation des maires aux négociations sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, et la rédaction de propositions concrètes sur les compétences et le financement des communes. Je leur ai proposé qu’on puisse partager ces propositions avec l’Association des maires de Nouvelle-Calédonie, et les envoyer au ministre de l’Outre-mer et au Premier ministre.”

Onze communes représentées

L’Association française des maires réunit en Calédonie les premiers édiles, non indépendantistes, de onze communes sur 33 : Nouméa, Dumbéa, le Mont-Dore, Païta, Boulouparis, Farino, La Foa, Moindou, Bourail, Kouaoua et l’île des Pins.