Suspicion d'intoxication alimentaire dans une école de Boulouparis

Sur la commune de Boulouparis, des écoliers de primaire se sont plaints de douleurs au ventre après avoir mangé à la cantine ce jeudi. Certains d'entre eux ont été conduits au dispensaire de La Foa. Les parents s'inquiétaient depuis déjà plusieurs semaines de la qualité des repas.

Ce jeudi 25 mai, vers midi à Boulouparis, des parents d’élèves de primaire ont été prévenus d’une suspicion d’intoxication alimentaire. Des enfants se sont plaints très rapidement à la cantinière du goût du plat principal, du poulet avec des petits pois et des carottes. "On nous parle d'intoxication alimentaire, mais on ne sait pas vraiment. Les enfants nous ont dit qu'il y avait un goût de produit dans le poulet, raconte Hélène Gatha, la présidente de l’association de parents d’élèves de l’école Daniel-Mathieu. La plupart d'entre eux a mal au ventre, il y a quelques enfants qui ont aussi mal dans les jambes, ils ont du mal à marcher. Le médecin était à la cantine, pour s'occuper des enfants dont les parents n'étaient pas là".

Certains d’entre eux ont été emmenés au dispensaire de La Foa, tandis que les autres étaient examinés par un médecin de Boulouparis.

Les parents avaient déjà alerté la mairie

Une réunion a commencé à 15 heures entre le maire, le SIVAP, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire et le traiteur de Bourail qui fournit les repas à la cantine scolaire. "Je suis très inquiète, les enfants étaient tous là en train de pleurer, poursuit Hélène Gatha.

Les parents s'étaient déjà plaints du service de restauration scolaire. "On attendait des réponses de la mairie, on a appelé le Sivap, on a tout fait. Il y a des problèmes d'hygiène, il manque des repas à la cantine. La qualité et la quantité des repas ne sont pas bons. Depuis le début de l'année, on fait remonter ces problèmes, mais on ne nous prend pas au sérieux."

