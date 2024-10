VIDEOS. À Boulouparis, malgré la crise, des projets économiques fleurissent

Une nouvelle structure commerciale a ouvert ses portes à la sortie sud du village de Boulouparis, en bordure de la RT1. Elle propose exclusivement des produits locaux, en circuit court. Un espoir de relance économique pour la commune, après les retards causés par les émeutes du 13 mai dernier.

Une toute nouvelle boutique a pris place, au sud de la commune de Boulouparis. Au coeur de cette structure, on privilégie le circuit court. De quoi satisfaire une clientèle amatrice de produits du terroir calédonien. “Par exemple, les tomates qui sont ici, je ne connaissais pas cette variété. Ça permet d’en connaître plus sur tous nos produits du terroir qui sont importants”, révèle Yannick, client.

Les tomates vendues au sein de la structure de Boulouparis. • ©Laura Schintu / NC la 1ère

Des produits 100% locaux

Avant de se lancer, la propriétaire de la boutique prospecte pendant plus d’un an, pour trouver des artisans et des producteurs du pays. Objectif : proposer à sa clientèle du 100% local. “Toutes les personnes qui sont présentes sur la boutique sont de Nouvelle-Calédonie et transforment les produits. Que ce soit du bois, du tissu… ce n’est que d’artisanal local. Et puis nous on est agriculteurs, donc on a une partie de la boutique qui va être pour les fruits et légumes”, explique Agnès Lorrain, propriétaire de la boutique. “Je pense qu’aujourd’hui trop de choses arrivent de l’extérieur alors qu’on a des super produits qui sont sur le territoire. Avec des partenaires, qui sont qui font des choses extraordinaires”.

Agnès Lorrain, propriétaire de la boutique de Boulouparis. • ©Laura Schintu / NC la 1ère

"Ça montre que les gens continuent à investir"

La structure, constituée de trois locaux commerciaux a vu le jour grâce à un investissement privé. Un projet réalisé malgré un contexte économique compliqué, marqué par la crise et les émeutes du 13 mai dernier. La mairie y voit la preuve d’un dynamisme économique encore possible. “Ça montre que les gens ont confiance, ils continuent à investir. Et puis c’est une opportunité pour des créateurs d’entreprises. Ça leur permet d’avoir un local en location, le temps que l’activité se lance”, assure Pascal Vittori, le maire de boulouparis.

D’autres projets de la ville retardés par les événements de mai dernier, reprendront progressivement. Avec un constat : l’activité économique s’étend de plus en plus, vers le sud de la commune.

Le reportage de Laura Schintu et Cédric Michaut :

©nouvellecaledonie

Des producteurs certifiés agriculture responsable

Parmi les agriculteurs qui approvisionnent cette nouvelle structure commerciale, Antoine Simoni dirige l’exploitation Ouenghi Culture, certifiée agriculture responsable. Il préside aussi l’association REPAIR, dédiée à la performance technique et environnementale de la production calédonienne.

Thérèse Waïa et Carawiane Carawiane sont allés à la rencontre de ses équipes :