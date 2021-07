Foire de Bourail : le calme est de retour au comité, à moins de trois semaines de l’événement

Andrew Bone, le président du comité de la foire de Bourail, avait jeté un pavé dans la mare il y a deux mois en démissionnant avec tout son bureau. Ils protestaient contre une affaire de détournement de fonds classée sans suite par le parquet. Il a depuis repris ses fonctions.

Claudette Trupit et Lizzie Carboni •

J-18 avant la 44ème édition de la foire de Bourail. Elle aura bien lieu du 13 au 15 août, malgré les derniers rebondissements qui ont agité le comité organisateur. Le 28 juin, on apprenait qu’Andrew Bone, président du comité et six membres du bureau démissionnaient. En cause : une plainte pour détournement de fonds, classée sans suite par la justice. Les choses sont désormais rentrées dans l'ordre : Andrew Bone a repris ses fonctions.

Quatre millions de francs détournés

Rappel des faits : à la tête du comité organisateur, en 2019, Andrew Bone dépose une plainte auprès de la gendarmerie du Pont-des-Français, au Mont-Dore, pour détournement de fonds, à l’encontre de deux bénévoles, un membre du conseil d’administration et un membre de l’association. "Je me suis rendu compte qu’il y avait une modification de l’ordre des chèques. J’ai fais mon enquête, l’argent a été déposé sur le compte personnel d’un des membres de l’association. Nous avions demandé toutes les pièces justificatives, il y a eu un conseil de discipline, deux personnes ont été exclues de l’association", raconte-t-il.

Les personnes ont reconnu les faits. L’ensemble des fonds détournés est estimé à 4 millions de francs CFP, en partie remboursés aujourd’hui. A la mi-juin, le procureur de la République a décidé de ne pas donner suite à cette plainte. Dans le même temps, l’ancien président du comité hippique de Bourail reçoit la même nouvelle : il avait lui aussi déposé plainte en 2019, pour le même motif, à l’encontre d’un membre de l’association, également visé par la plainte d’Andrew Bone.

Après concertation, Andrew Bone et six membres du bureau démissionnent dans la foulée. "Le fait que l’histoire ait été classée sans suite par la justice, a fait en sorte que ces personnes ont proclamé leur innocence et nous ont traité de tous les noms parce qu’on a porté plainte" explique-t-il. Il souhaite désormais tourner la page. Pour lui, il fallait envoyer un message fort : "Le temps où l’on pouvait se servir dans les caisses est révolu. Il faut que ça s’arrête."



Au programme de la 44ème édition

Cette année, le programme de la foire de Bourail change peu et les visiteurs pourront apprécier, comme chaque année : les jeux équestres, les concours agricoles, l'Ocef claquette cup, l'élection de Miss et Mister foire ou encore le traditionnel rodéo. La clôture des inscriptions pour les jeux équestres et le rodéo est d'ailleurs fixée au 31 juillet. Pour plus d'informations, les personnes concernées sont invitées à contacter le 78.65.87. Les billets pour l'entrée de la foire, eux, sont déjà en vente.