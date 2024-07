INTERVIEW. "C’est une reprise en souplesse, apaisée": le lycée professionnel de Bourail a rouvert ses portes ce mardi

La rentrée a bien eu lieu ce mardi matin au lycée professionnel François d’Assise de Bourail. Une réouverture après sept semaines d’arrêt suite aux violences en Nouvelle-Calédonie. L’établissement catholique a prévu un temps d’échange avec les professeurs principaux en première heure, avant la reprise effective des cours cet après-midi. Une soixantaine d'élèves étaient présents.

Ce mardi, ils ne sont qu'une soixantaine d'élèves à s'être présentée pour la rentrée du lycée professionnel François d'Assises à Bourail. D'ordinaire ils sont environ 320. Cette rentrée a été maintes fois repoussée et pour l'instant l'internat reste fermé, ce qui représente presque la moitié des élèves.

"Reprise apaisée"

Pour cette rentrée, petit-déjeuner d'accueil et prière universelle au programme. "Ça s'est bien passé, les parents étaient là, une partie des élèves aussi. C'est une reprise en souplesse, apaisée ", atteste Thierry Vidal, le proviseur du lycée. Ensuite, les professeurs principaux ont présenté les perspectives des semaines à venir avec les différents cours et stages. Le proviseur a fait un rappel sur les règles de vie au sein de l'établissement.

"On relance la machine avec un peu d'émotions aussi, parce que ça fait un mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de volonté pour reprendre les bonnes habitudes et retrouver une bonne ambiance dans l'établissement", continue Thierry Vidal.

Boîte à émotions, cercle de paroles ...

"On a mis en place une série d'activités pour que les élèves se sentent rassurés et qu'ils puissent reprendre leur scolarité normalement ", explique le proviseur. Parmi les activités, un questionnaire sur l'état de santé mental, des cercles de parole, des jeux de cohésion, une boîte à questions, une boîte à émotions... " On essaye d'avoir des informations sur l'état de nos élèves suite à tous ces évènements."

Les trois quarts de l'effectif du lycée sont absents. En effet, certains transports scolaires n'ont pas encore repris, notamment pour les élèves du Nord. Pour le moment, l'internat ne peut pas être assuré faute d'approvisionnement pour le repas du soir. Par contre, le repas du midi se fait sur place pour les demi-pensionnaires.

Mais, la totalité de l'équipe éducative est présente. Les cours redémarrent donc, dès ce mardi après-midi et la continuité pédagogique continue en distanciel. "On veille à la déscolarisation de certains de nos élèves, on est mobilisé sur le sujet", assure Thierry Vidal.

L'interview de Thierry Vidal réalisée par Julie Straboni