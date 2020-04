Le pèlerinage de Téné n'aura pas lieu en 2020

Le comité « Marche pour Notre-Dame » a pris la décision de reporter le pèlerinage de Téné, à Bourail. Cette décision est la conséquence de l’épidémie de Covid-19; tous les rassemblements et les manifestations de plus de 50 personnes ont été annulés par les autorités.

Frère Étienne, un des initiateurs du pèlerinage, n'est plus

Chaque année, l’évènement rassemble en semaine plus de; le week-end du pèlerinage rassemble lui, un peu. Il devait avoir lieu au. Cela fait de nombreuses années que ce rendez-vous existe. Il avait pour objectif de réunir les Calédoniens au sortir des évènements de 1988. Aujourd'hui, le comité se voit contraint d'et se prépare déjà pour Téné 2021."Ça faitque cette manifestation du diocèse de Nouméa existe. Depuis que nous traversons la situation actuelle, ce n'est pas seulement notre pays mais le monde entier qui est secoué par cette épidémie. Le diocèse de Nouméa, c'est à dire Monseigneur Calvet, a rendu compte au Haussariat vendredi dernier dernier, par rapport aux rassemblements et réunions, qui dépasseraient les 50 personnes; c'est interdit et j'ai dit à Monseigneur que l'on ne voulait pas prendre le risque de continuer la manifestation" explique Antonin Musulamu, le président du comité « Marche pour Notre-Dame ».Né dans la Loire, Étienne Pitiot, plus connu sous le nom de frère Étienne sur le Caillou, était un missionnaire qui avait rejoint en Calédonie son frère Georges, également religieux, en 1970. Il aura été enseignant, directeur et en quelque sorte homme à tout faire à l’école technique Marcellin-Champagnat, devenue l’actuel lycée pro. Mais aussi, le responsable du foyer Saint-Léon, le premier président de l’association Aide aux lycéens vanuatais... Un frère mariste engagé auprès de la jeunesse, dont le cœur était resté sur le Caillou. Il est décédé du coronavirus en métropole, le 26 mars dernier.L'année dernière,des trois provinces étaient présents à Téné pour des moments d'études et de partage. Ils avaient choisi d’affermir leur foi pendant les vacances scolaires autour d'ateliers de discussions. C'est une parenthèse spirituelle pour ces jeunes chrétiens qui ont choisi d'approfondir leur enseignement théologique. Le thème retenu en 2019 était "Rendons grâce à Dieu. Eternel est son Amour."