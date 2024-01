VIDÉO. Les sorties en mer des résidents de la maison de retraite La Broussarde

A Bourail, la maison de retraite La Broussarde commence à être connue pour les activités originales qu’elle organise pour ses résidents. En cette période de fortes chaleurs, plusieurs fois par semaine, à tour de rôle, des sorties en mer sont proposées.

Brice Bachon et Nathan Poaouteta (édité par Cécile Rubichon) •

Christian attendait cette journée avec impatience. A son tour, avec deux autres résidents de la maison de retraite La Broussarde, de prendre la direction de la plage de Poé et du lagon. “J’aime bien la mer, j’aimais plonger mais je vois plus bien”, explique-t-il. Pierre Vives, le directeur de l’établissement ouvert en 2015, l’a aidé à s’installer dans l’eau. Cyrielle Mahaux, infirmière, elle, s’occupe de Delia, une septuagénaire en fauteuil roulant. “On est là pour leur donner un peu de joie, de bien-être physique et psychologique", souligne-t-elle.

3 000 followers sur Facebook

Depuis les fortes chaleurs, des sorties en mer sont régulièrement organisées par les encadrants de la maison de retraite. Une véritable bouffée d’oxygène pour les résidents. L’établissement commence à être connu. “On a 3 000 followers sur Facebook, pour une maison de retraite, c’est de la folie”, raconte Pierre Vives. “On reçoit aussi des coups de fil de gens qui nous disent qu’ils veulent mettre leurs parents chez nous. Ça fait plaisir.”

Après s’être baignés, ils partent faire un tour en mer. Cette fois, ils ont croisé une tortue et une raie.