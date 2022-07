Assassinat en septembre 2019 à Dumbéa : les accusés interrogés aujourd'hui par la cour d’assises

En 2019, à Dumbéa, un père de famille chauffeur de taxi était retrouvé dans sa cuisine lardé de coups de couteau. Les trois accusés sont interrogés, ce mercredi, par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sur leur participation au crime. Une audience qui a été mouvementée, ce matin : deux suspensions ont été décidées après des altercations entre les différentes parties.

Natacha Lassauce-Cognard (Françoise Tromeur) •

Au troisième jour du procès en assises, les accusés sont entendus par la cour. Interrogés par la présidente, ils reviennent sur les faits qui se sont déroulés le 25 septembre 2019, à Dumbéa. En début de matinée, ce jour-là, les pompiers de la commune interviennent sur un feu dans une maison. L'incendie révèle une scène de crime : un homme est retrouvé mort avec de nombreuses plaies sur le corps, dues à 22 coups de couteau. La victime est un chauffeur de taxi, un quadragénaire père de quatre enfants. Après neuf mois d’enquête par les forces de l’ordre, trois personnes sont interpellées: la concubine de la victime, l’amant de cette femme et un jeune, mineur. Ils sont tous les trois accusés d’assassinat : d’avoir volontairement donné la mort avec préméditation.

Une quatrième personne

Entendue à la barre ce mercredi matin, une quatrième personne est accusée de ne pas avoir dénoncé les faits. Une infraction pénale qui sera, ou non, reconnue par la cour d’assises lors de ce procès. Cette femme, mère de famille et amie des trois accusés, témoigne quant à l’agressivité de la concubine de la victime. Interrogée par Me Martin Calmet, avocat de la partie civile c'est-à-dire la famille du défunt, cette quatrième accusée évoque même sa violence : "C’était un diable !" Et, toujours selon elle, la concubine de la victime a déclaré avant les faits "qu’il méritait de crever".

Interrogé par la présidente de la cour, le plus jeune des accusés, mineur au moment du drame, revient sur ces faits. Il reconnaît avoir porté des coups de couteau à la victime. Il reconnaît aussi avoir agi parce que la concubine lui a demandé "de lui donner une bonne leçon".

La concubine est-elle commanditaire ?

Le procès, prévu jusqu’à demain jeudi, devra faire toute la lumière sur la responsabilité de chaque protagoniste. Avec une question qui reste en suspend : la concubine de la victime a-t-elle commandité l’assassinat ? Elle a fait plusieurs signalements auprès des forces de l’ordre et de l’aide sociale à l’enfance concernant le comportement de l'homme, à propos de comportements inadaptés envers des enfants et de menaces. Des signalements qui ont tous été classés sans suite par le parquet. Cette femme et son amant encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le jeune homme risque quant à lui vingt ans de réclusion.

A noter que l'audience s'avère mouvementée. Ce mercredi matin, deux suspensions ont été décidées après des altercations entre les différentes parties (présidente, avocate générale, avocats)...