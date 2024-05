Crise en Nouvelle-Calédonie : un homme grièvement blessé par balle à Dumbéa, l'auteur présumé des tirs est un gendarme qui aurait été pris pour cible

Partager :

Un homme se trouvait ce jeudi entre la vie et la mort au Médipôle. Il a été blessé par balle à la poitrine et à l'épaule, dans le Sud de Dumbéa. L'auteur présumé du tir est un gendarme du GIGN. Dans le communiqué transmis par le procureur de la République, il est évoqué un tir de riposte et la piste de la légitime défense.

Que s'est-il passé dans le Sud de Dumbéa, mercredi ? Dans la soirée, un homme a été gravement blessé par balle vers la petite rue des Lilas, au point de voir son pronostic vital engagé. Or, l'auteur des tirs serait un gendarme. Et le procureur l'annonce ce jeudi, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle est menée par la section de recherches de Nouméa. Détonations avenue de la Tonghoué Voici le récit que transmet Yves Dupas à ce stade. La sucession de faits a lieu à Koutio, à la limite d'Auteuil. "Les premières investigations permettent d’établir que peu avant 20 heures, une personne signale la présence d’un groupe d’individus alcoolisés avenue de la Tonghoué, en précisant avoir entendu plusieurs détonations. Au vu de l’inquiétude exprimée par les riverains et de leur potentielle mise en danger, des gendarmes du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale se transportent rapidement sur les lieux." Jets de pierre et interpellations Le procureur continue. "À leur arrivée avenue de la Tonghoué, ils se retrouvent face à une quinzaine d’individus observant un comportement très hostile. Des outrages sont proférés", relate-t-il en citant des insultes racistes, "et des pierres sont jetées en direction des gendarmes afin de ralentir leur progression. Trois individus soupçonnés de violences par jet de pierres sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue." "À cet endroit, plusieurs douilles sont retrouvées, confirmant les détonations entendues par le voisinage", écrit Yves Dupas. "Les gendarmes aperçoivent alors un homme, en possession d’une arme, prendre la fuite en direction de l’avenue d’Auteuil. Un dispositif visant à l’interpeller est mis en place, alors que l’homme emprunte la rue des Aloès, avant d’atteindre un bosquet pour se cacher." Les faits se seraient passés dans le Sud de Dumbéa, du côté d'Auteuil, entre l'avenue de la Tonghoué, la rue des Aloès et la petite rue des Lilas. • ©Géorep NC "Riposte" envers un homme qui aurait braqué son fusil vers un gendarme "À l’approche des gendarmes, il sort du fourré, et tire vers eux", indique ce même communiqué du procureur, qui ajoute : "Plusieurs sommations sont faites par les forces de sécurité. Un gendarme, positionné à une quinzaine de mètres, voit que le tireur épaule l’arme, qu’il braque en sa direction. Face à cette menace, le gendarme qui dans l’instant, entend une détonation, fait de nouveau des sommations avant de faire usage de son arme de service, dans une action de riposte, en tirant à six reprises vers le tireur." Retrouvé blessé Tireur qui se serait enfui vers une maison "où il est retrouvé, blessé". Après avoir reçu les premiers soins, "prodigués par un médecin du GIGN", l'homme a été transporté par les gendarmes au Médipôle où il a reçu une intervention chirurgicale. Malgré cela, son pronostic vital est ce soir toujours engagé, avec un projectile reçu à la poitrine et un autre à l'épaule. Deux enquêtes L’enquête pour tentative de meurtre "vise les agissements reprochés au tireur présumé qui, pour assurer sa fuite, a ouvert le feu avec son fusil à plusieurs reprises dans la direction des gendarmes", explique Yves Dupas. "En parallèle, une enquête en recherches des causes des blessures sur l’homme interpellé est conduite." Il s’agit de déterminer dans quelles circonstances exactes le gendarme a fait usage de son arme. "D’ores et déjà, les enquêteurs ont procédé aux premières constatations, au recueil de plusieurs témoignages et une expertise balistique est également ordonnée." A ce stade, l’hypothèse privilégiée par le parquet est celle d’un usage nécessaire et proportionné par le gendarme de son arme de service, dans une action de défense légitime face à un danger imminent de mort. Communiqué du procureur, le 30 mai 2024 La garde à vue des trois personnes interpellées, elle, se poursuit. Il leur est reproché des violences volontaires sur les gendarmes par projection de pierres.

