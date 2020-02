Dumbéa : ouverture exceptionnelle du parking relais du Néobus lundi et mardi

NC1ere •

La ville de Dumbéa et le SMTU mettent à disposition des élèves et des parents d’élèves du lycée Dick Ukeiwé, le parking relais du Néobus deplaces, ce lundiet mardi. Il sera accessible les deux jours de rentrée. La ville rappelle également que le parking du complexe sportif de Dumbéa centre, deplaces et le nouveau parking de la plaine de Tonghoué, deplaces, sont accessibles gratuitement tout au long de l’année.Des parkings qui sont mis à disposition des administrés, en complément des aménagements qui empêchent le stationnement sur la promenade de Koutio, pour sécuriser l’entrée et la sortie des élèves. Pour la bonne circulation des véhicules dans le secteur, tout stationnement sur le trottoir est strictement interdit et pourra être verbalisé rappelle la municipalité.