L'enquête publique sur le PUD de Dumbéa est ouverte

Dumbéa révise son PUD, son plan d’urbanisme directeur. Ce document, qui n’a pas été réactualisé depuis 2012, fixe les règles précises de construction par zone, et d’aménagement des secteurs stratégiques.

Julie Straboni •

Au recensement de 2019, on comptait 35 873 habitants à Dumbéa, soit une hausse de 12,8 % par rapport à 2014. La deuxième commune de Calédonie, en terme de population, doit s’adapter à cette évolution. "On a un taux démographique énorme sur la commune. Il faut améliorer le cadre de vie de nos administrés, avec un niveau d'équipement qui soit réellement adapté pour prendre en compte tous les besoins", détaille Gérard Piolet, adjoint au maire en charge de l'urbanisme.

Objectif n°1 : Offrir un cadre de vie agréable (extrait des panneaux de l'enquête publique) • ©Ville de Dumbéa

Le territoire dumbéen réunit un caractère très urbain (au sud) et broussard (au nord). "Le deuxième point, c'est qu'il faut maîtriser le développement harmonieux de la commune, avec notamment l'organisation des déplacements et des pôles économiques. Enfin, on se doit de préserver l'identité verte et bleue de Dumbéa, parce qu'on apporte beaucoup d'importance à l'environnement."

Objectif n°2 : Maîtriser un développement harmonieux (extrait des panneaux de l'enquête publique) • ©Ville de Dumbéa

Selon Gérard Piolet, il y a très peu d'évolutions, si ce n'est dans la partie nord. "On a ouvert les droits de la rivière à des équipements de loisir, pour faire en sorte que certains propriétaires terriens créent de l'écotourisme. On encourage aussi l'économie le long de la RT1. On pense que ça a du sens pour les 8 000 habitants du nord, car aujourd'hui il y a peu de commerces à disposition. C'est une partie de Katiramona qui s'ouvre à l'urbanisation et la commercialisation."

Objectif n°1 : Valoriser l'identité verte et bleue (extrait des panneaux de l'enquête publique) • ©Ville de Dumbéa

Vous pouvez donner votre avis sur ce projet de ville jusqu’au 18 décembre. Le dossier est consultable à l’hôtel de ville de Dumbéa et en mairie du nord. Il est également en ligne sur le site de la commune.