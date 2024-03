Lecture : les jeunes Calédoniens se livrent-ils encore à ce loisir ?

Lire, ce n'est pas toujours leur délire, paraît-il... Les jeunes Calédoniens apprécient-ils encore de se plonger dans un ouvrage ? En ce 12 mars, jour du quart d'heure de lecture organisé à l'échelle nationale, Nouvelle-Calédonie la 1ère leur a posé la question.

Un quart d'heure de lecture pour sensibiliser à l'usage et donner goût à la pratique, c'est l'idée d'une opération menée au niveau national. À l'heure des réseaux sociaux, la lecture a-t-elle encore la cote en Calédonie ?

Nous nous rendons à la médiathèque de Dumbéa. À proximité, il y a le lycée, le cinéma et des points de restauration. Des lecteurs, on peut en trouver partout. Des parents qui tentent d'en faire une habitude pour leurs enfants, des convaincus et même des obstinés de la lecture. Des jeunes aussi... entre deux conversations entre eux, on s'invite et on leur demande : tu lis quoi toi ?

Le pouvoir de l'image

Spiderman, Iron man... ce sont les lectures de Sébastien, 17 ans, qui avec son tee-shirt rouge et son énergie semble tout droit sorti de l'un des Marvel qu'il évoque. Le jeune homme lance à la volée qu'il lit "comme ça". Lire pour lui c'est "quand t'as pas de délire". Il a commencé tout petit et ce sont les histoires de super-héros qui l'ont attiré, il aime l'action. L'univers des Marvel l'a convaincu. Cela lui demande de la concentration explique-t-il, mais il aime ça.

Pages ou écrans ?

Clara a 16 ans, la lecture au quotidien oui... elle aime lire, enfin "pas vraiment au quotidien" avoue-t-elle.

Son cheminement est assez atypique : "Quand j'accroche bien à une série, je vais lire le livre" raconte Clara. C'est ainsi qu'elle s'est intéressée à Stranger Things. Prochaine lecture envisagée : Vampire diaries... Après avoir regardé la série, elle songe à s'emparer de la version papier, dont le premier opus est sorti en 2009.

Juste à côté de Clara, son amie Océane, 15 ans. Elle ne lit pas du tout en ce moment. La faute aux devoirs. "Je n'ai plus le temps à cause des cours, et ça ne me plait plus de lire autant" explique-t-elle. Mais que lisait-elle avant ? Réponse : "Moi je lisais beaucoup les histoires d'amour, la science-fiction... des romans". Elle s'inspirait des lectures de ses copines, confie l'adolescente. Mais est-ce que les devoirs sont la seule raison à l'arrêt de la lecture ? Non. "Je suis sur mon téléphone à parler à mes copines et à regarder des vidéos", reconnaît-elle. Les pages, elle les fait défiler maintenant. Ce qu'elle lit, donc, ce sont les messages de ses copines.

Des livres et vous...

Nicolas est un amoureux de la lecture, de toutes les lectures, des classiques, en passant par la science-fiction et même la littérature étrangère. C'est un loisir, certes, mais il est très sérieux lorsqu'il en parle. Lire est pour lui un outil majeur de la société.

Si on manque de mots notre réflexion s'appauvrit. Nicolas, 40 ans, lecteur passionné

La lecture pour enrichir la réflexion est, pour le quadragénaire un incontournable de notre société. Et pour illustrer son propos, il s'appuie sur 1984 de George Orwell. Un roman d'anticipation publié en 1949, dont on retiendra la toute-puissance de "big brother" qui maintient le peuple dans l'ignorance, pour mieux le maîtriser. Selon ce lecteur passionné, c'est une illustration des conséquences possibles de l'absence de lecture et d'enrichissement intellectuel. Il va même jusqu'à faire des parallèles avec les discours politiques actuels. Pour Nicolas, la lecture commence à l'école, si les enseignants sont investis."Ça ne doit pas être une contrainte" et cela passe aussi par les parents.

Une histoire de famille

Dans une voiture, un peu plus loin, une famille venue récupérer les enfants à la sortie du lycée. La maman raconte que chacun lit de son côté et que les enfants sont inscrits à la médiathèque. Les plus grands sont surtout intéressés par les mangas, des ouvrages qu'ils ont découverts avec les tontons et tantines, fans de ces ouvrages.

On essaie de montrer l'exemple... il faut leur montrer qu'on s'y intéresse. Gabriel, père de famille

Gabriel, le père, âgé de 38 ans est intéressé par l'actualité et les livres sur le développement personnel, sur la PNL par exemple {ndrl : la Programmation neuro linguistique}. Pour ce père de famille qui travaille à la mine, la lecture est un moyen de progression : "Pour changer les choses, j'ai vu qu'il fallait s'informer et ça passe par la lecture. " Il précise qu'il n'était pas un grand lecteur mais que ça s'est avéré indispensable au fil du temps.

Les influenceurs de Booktok

Jane Austen est sur Tik Tok... L'autrice du livre Orgueil et Préjugés est bien décédée en 1817 mais son influence littéraire semble se répandre sur le réseau social, on parle de millions de vues. Eh oui, car le phénomène Booktok prend de l'ampleur. De quoi, peut-être, redonner l'envie aux adolescents de se plonger dans des œuvres classiques, voire oubliées ?

De jeunes influenceurs partagent en tout cas leurs coups de cœur littéraires dans de courtes vidéos

Reportage de Coralie Cochin dans une librairie de Nouméa.