Les sportifs retrouvent le chemin des trails dès le 1er septembre en Nouvelle-Calédonie

Les traileurs vont retrouver avec bonheur la course, dès le 1er septembre prochain avec le Yalatrail, premier rendez-vous depuis le début de la crise, le 13 mai dernier. Le top départ sera donné depuis le Yala Ranch, à Dumbéa. Avec 3 parcours au programme : 3 Km, 10 et 15 Km. Un retour à la course attendu de longue date, tant par les participants que les organisateurs.

Le trail va retrouver ses couleurs et ses sportifs, dès le 1er septembre en Nouvelle-Calédonie. Le Yalatrail, accueillera les coureurs au Yala Ranch, à Dumbéa. Pour une première course depuis plus de trois mois, et le début de la crise. Un rendez-vous qu’il a fallu adapter pour cette reprise. “On a dû changer le nom de la course parce que le partenaire initial ne nous suivait plus pour des raisons de budget”, explique Julie Prunet, co-organisatrice de l’événement.

“On a tout modifié au dernier moment, modifié les tarifs d’inscription (entre 1 000 et 3 000 francs CFP), pour que tout le monde puisse y accéder un peu plus facilement. Après, les parcours étaient déjà prêts. On attendait juste les autorisations. Au lieu de faire quatre parcours comme initialement prévus on n'en prévoit que trois et ensuite on aura un village au minimum. On ne pourra pas proposer des animations, comme lors des autres trails”, poursuit Julie Prunet.

"Tout dépendra de pouvoir accéder aux endroits prévus"

700 concurrents sont attendus et depuis le début des inscriptions, lundi dernier, 130 traileurs se sont déjà inscrits. Une reprise des événements sportifs, qui sera progressive sur le reste de l’année. “Pour les autres événements, tout dépendra de pouvoir accéder aux endroits prévus. On va essayer d’organiser quelque chose sur le mois de novembre s’il est possible d’accéder dans le Sud, au Parc de la rivière bleue pour la Pérignon et essayer de faire une étape du VTT Pro Tour à Bourail. Mais pour le moment, on est toujours dans l’incertitude d’accéder sur le domaine de Déva, qui est juste rouvert pour les vacances. Il faudra que les gens puissent se déplacer sereinement”, rélève la co-organisatrice de l’événement.

La clôture des inscriptions pour ce premier trail de reprise est prévue le 29 août, à minuit.