Une école de Dumbéa Sud fermée “jusqu’à nouvel ordre suite à plusieurs indispositions”

Pas de classe ce jeudi après-midi à l’école Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio. La mairie de Dumbéa annonce la fermeture de l’établissement jusqu’à nouvel ordre. En matinée, des élèves et des enseignants ont souffert d’”indisposition”.

Françoise Tromeur •

Mal de tête, gêne respiratoire : ce sont les symptômes décrits par des élèves et des enseignants ce jeudi matin, à l’école Jack-Mainguet. La mairie de Dumbéa mentionne “plusieurs indispositions” constatées dans cet établissement scolaire situé dans le centre urbain, non loin de la médiathèque, du lycée et du cinéma. “Par précaution, la Ville a décidé d’évacuer et fermer l’école cet après-midi et jusqu’à nouvel ordre, annonce la municipalité, dans l’attente d’éléments complémentaires pour identifier la cause de ces désagréments.” Une situation qui n’est pas liée à la cantine de ce midi puisqu’on le répète, les symptômes dateraient de ce matin. Inaugurée en juin 2018, Jack-Mainguet comptait environ 270 élèves à la rentrée 2023.