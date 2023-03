EN IMAGES. La Journée internationale des droits des femmes trouve un écho partout sur le Caillou

Partager :

La Journée internationale des droits des femmes n’a pas été éclipsée par les mouvements sociaux ce mercredi 8 mars. Collectifs, communes et autres collectivités ont organisé des événements pour rappeler l’importance de la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Tour d’horizon non exhaustif.

Sophie Boltz •

La Nouvelle-Calédonie n’est pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes. Pour preuve, les femmes touchent en moyenne un salaire inférieur de 28 % à celui des hommes. Et ce, alors même qu’elles sont plus diplômées. Deux tiers des étudiants de l’université de Nouvelle-Calédonie sont des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des collectifs, des communes et des provinces se sont mobilisés. Le collectif Femmes en colère n'a pas hésité à faire entendre sa voix. Le collectif Collages de mass est aussi monté au créneau avec des formules chocs, collées çà et là, comme à son habitude. Conscients de l'importance de cet enjeu, les communes se sont également mobilisées. À Nouméa, les passants pourront découvrir, sur les grilles de l'hôtel de ville, l'exposition "La journée des droits de la femme, chez nous ça se passe comme ça ! et c’est presque 365 jours par an". Elle est le témoin des violences faites aux femmes. Cette exposition doit "appeler chacune d’entre nous à la solidarité, à l’unité, pour dire : C’est fini, nous n’accepterons plus l’inacceptable", souligne Sonia Lagarde, la maire. La ville de Païta a rassemblé ce mercredi, des élus, des agents et des femmes pour travailler à la préparation d'actions liées à la condition féminine qui auront lieu au cours de l'année. Parmi celles-ci : octobre rose, la Journée internationale des femmes rurales du 15 octobre ainsi que la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre. La commune de Dumbéa propose une sélection d'ouvrages sur le numérique et la condition féminine. Le centre aquatique a organisé, ce mercredi, une journée portes ouvertes pour les femmes. La ville du Mont-Dore projette, quant à elle, le film Les Figures de l'ombre ce mercredi à 18h30 dans les jardins du Centre culturel. Tourisme Province nord a donné la parole aux femmes engagées dans ce secteur d'activité. L'occasion de rappeler que dans cette province, "70% des structures touristiques sont gérées par des femmes". Les îles Loyauté ont chacune eu leur programme spécial pour cette Journée internationale des droits de la femme. Au menu notamment des rencontres et débats autour de la condition féminine. Certains établissements ne sont pas en reste. C'est le cas du collège de Dumbéa-sur-mer, des élèves ont réalisé des "Collages de Mass" dans le cadre de l'éducation au consentement. Autre événement marquant ce mercredi matin : la deuxième manifestation contre le projet de réforme du Ruamm qui a eu lieu devant le gouvernement. L'occasion de s'intéresser aux femmes qui y ont participé et aux raisons qui les ont poussées à se mobiliser. Le reportage de Laura Schintu et Nicolas Fasquel : ©nouvellecaledonie

