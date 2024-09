Gendarme percuté à La Foa : le conducteur mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire

Le jeune homme interpellé mardi 10 septembre en Nouvelle-Calédonie, dans l'affaire du gendarme renversé trois jours plus tôt, est mis en examen pour tentative de meurtre et conduite sans permis. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nouméa. Sa compagne est également poursuivie, pour complicité, mais laissée sous contrôle judiciaire.

C’est la suite de l’enquête et des procédures qui s’enchaînent depuis les faits. Le soir du 7 septembre, lors d’un contrôle à la sortie Nord de La Foa, un gendarme est percuté, et blessé, par un automobiliste qui a redémarré et qui est monté sur le trottoir en sortie de rond-point. Le 10 septembre, un habitant de Canala, âgé de 24 ans, est interpellé dans cette affaire, ainsi que sa compagne. Et le 12 septembre, tous les deux ont été mis en examen.

Au Camp-Est

Le procureur de la République a détaillé la troisième étape, dans un communiqué diffusé le soir du jeudi 12 septembre. Le conducteur du véhicule qui a heurté le gendarme est mis en examen pour “tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie nationale” et “conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire en récidive”. Yves Dupas précise que, “par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il est placé en détention provisoire, décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du juge d’instruction”.

Déjà "quinze condamnations"

Toujours d’après le procureur, le jeune homme a un casier judiciaire déjà chargé, “portant quinze condamnations dont certaines pour violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour conduite sans permis”. Élément encore aggravant, “il se trouvait au moment de la commission des faits reprochés sous le régime de la libération conditionnelle et ce, jusqu’au 23 décembre”.

Le véhicule en cause dans cette affaire appartenait à sa concubine, qui était passagère. Elle aussi est mise en examen pour complicité de tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie, et complicité de conduite sans permis. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.

Deux gendarmes

Comment va le gendarme qui a été percuté ? D’après Yves Dupas, il “présente de multiples plaies, notamment au genou et à la bouche”, ainsi que des lésions au coude et aux deux jambes. “Le médecin-légiste a fixé l’incapacité totale de travail à dix jours, une évaluation du retentissement psychologique est en cours.”

"Faits très graves"

N’oublions pas l’autre victime du dossier. Car ce soir-là, "à un kilomètre du premier poste de contrôle, deux militaires chargés des interceptions [ont été] alertés par le refus d’obtempérer du conducteur", relatait le procureur dans un précédent communiqué. Ils ont donc mis en place une herse. C'est alors qu'un des gendarmes a manqué d'être renversé lui aussi, mais il a évité la collision. "Son état de santé n’a pas donné lieu à une incapacité de travail", signale Yves Dupas, qui termine en ces termes : "Il s’agit, dans cette procédure, de faits très graves d’atteintes aux forces de l’ordre qui justifient un traitement judiciaire particulièrement ferme."