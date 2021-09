La Foa : bientôt les deux drapeaux au-dessus de la mairie ?

En marge de l’inhumation de la dépouille mortelle d’Ataï et de son sorcier, une plaque en mémoire des 32 colons qui ont trouvé la mort durant la grande révolte kanak a été dévoilée hier sur le site. C’était une volonté du maire de La Foa Nicolas Metzdorf.

“L’ensemble des parties prenantes à la journée ont été célébrées, je pense à l’inhumation du chef Ataï mais également à la plaque dédiée aux colons massacrés le jour de la révolte, qui a été acceptée par le sénat coutumier après un long débat et combat de notre part. Aujourd’hui, tout le monde a été respecté dans son histoire.”

Mais en échange, Cyprien Kawa lui a fait une demande : celle de lever le drapeau indépendantiste d’ici le 12 décembre prochain.

Le voeu aussi c’est qu’avant le 12 décembre, on vous demande solennellement de bien vouloir, avec l’ensemble des élus de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, de pouvoir lever le drapeau sur la commune de la Foa, dernière commune du Territoire qui n’a pas encore les couleurs du FLNKS. Nous vous remettons donc ce drapeau afin qu’il puisse flotter aux côtés du drapeau tricolore.

Les clans seront-ils entendus ? Nicolas Metzdorf promet d’étudier la demande dans une démarche d’ouverture :

Je vais en parler à mon conseil municipal, c'est une décision qui doit être prise par l’ensemble des élus de la commune de la Foa. On prendra le temps de réfléchir, il y a le référendum qui arrive. Je pense qu’il faut plus des moments de rassemblement que des moments qui divisent donc on verra.

Nicolas Metzdorf, maire de la Foa