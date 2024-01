Le collectif de vigilance des éleveurs mobilisé à La Foa

Les membres du collectif de vigilance des éleveurs se sont rendus à La Foa, ce mardi 2 janvier 2024, pour faire entendre leur mécontentement. Ils dénoncent les actes de vandalisme et vols dont ils sont victimes. Samedi dernier, la maison d’une famille d’éleveurs est partie en fumée, à Thio. Le président du collectif a entamé une grève de la faim.

Charlotte Mannevy (Édité par Alix Madec) •

Ils ont souhaité se faire entendre, ce mardi 2 janvier 2024. Des membres du collectif de vigilance des éleveurs ont pris place devant la gendarmerie de La Foa. Ils dénoncent les nombreux actes de vandalisme et vols à répétition dont ils sont victimes.

Deux maisons brûlées

Samedi 30 décembre dernier, c’est la maison de la famille Bull qui est partie en fumée, à Thio. Une maison livrée en mars dernier.

C’est la deuxième fois que Dominique Bull, éleveuse, voit sa maison brûler. La première fois, c’était en janvier 2021. Et depuis novembre dernier, quatre de ses veaux ont été volés.

Conséquence : les membres du collectif de vigilance des éleveurs ont pris place face à la gendarmerie de la Foa.

Plus de soixante-dix plaintes déposées

En soutien, le président du collectif Jean-Pierre blanc, a entamé une grève de la faim. “C’est une famille avec deux élevages, 160 bêtes abattues, découpées et volées. Des maisons incendiées et des biens volés. Il y a eu 73 plaintes déposées, plus de 40 millions de francs CFP de perte et aucune arrestation à ce jour. Cela fait quinze années que ça dure à Thio”, regrette Jean-Pierre Blanc.

Jean-Pierre Blanc, président du collectif de vigilance des éleveurs a entamé une grève de la faim, en soutien à la famille Bull. • ©Charlotte Mannevy / NC la 1ère

La gendarmerie a pourtant mis en place un système de référent éleveur dans les brigades. “Le système est intéressant. Mais aucune action envers les voleurs de bétails de la famille Bull n’a été opérée. On n’a procédé à aucune arrestation. C’est ce qui motive mon action”, révèle le président du collectif.

Analyses ADN attendues

Le député Nicolas Metzdorf s’est rendu ce matin sur place. Il a rencontré des membres de la brigade de gendarmerie. Selon le député, les résultats des analyses ADN réalisées sur la propriété, sont attendus dans les jours à venir.