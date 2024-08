Les courses d'orientation de retour sur le terrain à partir du 31 août

Dans la série des événements qui reprennent après des mois d'arrêt, l'association Convergence recommence ses courses d'orientation. La prochaine est annoncée le samedi 31 août, à La Foa, sachant que des orienteurs calédoniens participeront aux championnats d'Australie un mois après.

Comme le résume l'association Convergence, "les émeutes ont mis un coup d'arrêt aux compétitions sportives". Y compris dans sa discipline de prédilection, à savoir la course d'orientation. Après l'annulation de plusieurs rendez-vous, le club "tente de sortir du sommeil la saison en cours, qui s'annonçait à la base historique en quantité d'évènements prévus".

"Retrouver les joies d'une activité ludico-sportive en pleine nature"

Une première course d'orientation est reprogrammée le samedi 31 août, sur une propriété privée de Pocquereux, à La Foa. Elle devait se dérouler le 26 mai. "L'objectif, pour les organisateurs, est de proposer aux familles, aux marcheurs, aux coureurs et aux orienteurs aguerris la possibilité de retrouver les joies d'une activité ludico-sportive en pleine nature", explique Convergence.

Ouverte à tous

Au menu : un circuit de découverte accessible à tous, un autre dédié aux enfants et des itinéraires pensés pour la compétition. "La zone choisie, décrit l'association, offre le summum de ce que la nature de l'Ouest sauvage peut proposer : un terrain escarpé avec une alternance de forêts ouvertes, parfois encombrées par la végétation, et de zones d’élevage. On y trouve aussi des rivières à vasque, de nombreux creeks aujourd'hui asséchés et quelques [chaos] de blocs rocheux." Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 28 août, à 22 heures. Renseignements également accessibles sur la page Facebook de Convergence.

En attendant les prochaines

Les plus compétiteurs y trouveront un entraînement avant les championnats d'Australie de course d'orientation. Une quinzaine de Calédoniens sont engagés dans cet événement, prévu du 28 septembre au 6 octobre vers Armidale, dans le New South Wales. D'ici là et dans les mois suivants, Convergence projette d'organiser d'autres courses sur le Caillou.