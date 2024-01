Vers la fin de la desserte maritime des îles par le "Betico" ?

Qui va assurer la desserte maritime des îles Loyauté et de l'île des Pins d'ici quelques années ? Question soulevée par le projet de faire appel au privé pour reprendre cette responsabilité aujourd'hui confiée à la SAS Sudîles et au "Betico". Si rien n’est encore gravé dans le marbre, les choses semblent tout de même prendre cette voie.

"J'ai engagé la démarche auprès des partenaires du privé pour pouvoir prendre en charge le transport." Voilà ce que déclarait mardi 9 janvier le président de la province des Îles, Jacques Lalié, dans le journal de midi sur NC la 1ère. En évoquant un délai de quelques années pour changer de modèle en termes de desserte maritime des Loyauté, et passer du public au privé.

Le marché serait donc retiré de la SAS SudÎles, société publique détenue par la Sodil, elle-même contrôlée par la province loyaltienne. Et la desserte serait confiée à la CMI, la compagnie maritime des îles, qui s’occupe actuellement de transporter des marchandises par la mer.

Quel avenir pour les 57 salariés de Sudîles ?

Cette décision interpelle. D’abord parce qu’elle met en pointillés l’avenir de Sudîles. Quid des 57 salariés, une fois la desserte retirée ? La question reste entière, mais on sait d’ores et déjà qu’un nouveau navire, le Havannah 2, devrait remplacer le Betico 2, en cumulant les activités de transport de passagers et de fret.

Élément important à souligner : la Sodil prendrait une participation minoritaire à l’entreprise choisie. Mais les éventuelles aides de la province seront contrôlées par l’Autorité de la concurrence, qui a déjà fait signer plusieurs engagements aux parties prenantes.

Quel navire pour l'île des Pins ?

Sur notre antenne, Jacques Lalié n'a pas hésité à aller plus loin encore."On a aussi décidé, a-t-il en effet ajouté, toujours en partenariat avec les partenaires privés, de continuer à fournir l'île des Pins. On a commandé un autre monocoque pour faire l'île des Pins, transport de passagers, et de temps en temps faire les îles en cas de besoin immédiat. Toujours avec du privé."