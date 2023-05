Journée mondiale des sages-femmes : l'occasion de découvrir le métier

La journée mondiale des sages-femmes se déroulait ce vendredi. L’occasion pour des jeunes du Grand Nouméa de découvrir ce métier varié lors d’une rencontre avec des professionnelles à Dumbéa. Des jeunes sensibilisés par la même occasion à la contraception, à la prévention des infections sexuellement transmissibles et des cancers.

Julie Straboni (Noémie Dutertre) •

A partir de quel âge peut-on consulter une sage-femme ? Combien y a-t-il d’hommes qui exercent cette fonction en Nouvelle-Calédonie ?

Au cours de la matinée du vendredi 5 mai, à Dumbéa, 300 jeunes de BTS services et prestationss des secteurs sanitaire et social, de première et de l’école de la réussite, en ont appris plus sur ce métier au cœur de la santé des femmes et des familles. "On profite de la journée internationale des sages-femmes pour parler des sujets autour de la profession : la santé sexuelle, l'endométriose, le suivi gynécologique de la femme ...", commente Valérie Lescroart, présidente du syndicat des sages-femmes.

Accompagnement sur un temps long

En préambule de cette journée, le film Sage-Homme a été diffusée : un bon point de départ pour comprendre cette profession mal connue. "Souvent, avec une sage-femme, on se cantonne à la préparation à l'accouchement et au moment de l'accouchement", explique Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge des sujets inhérents à la famille. "Mais la sage-femme peut accompagner les parents et les enfants sur un temps beaucoup plus long. Il faut mettre en valeur ce métier, notamment dans les endroits où il y a des soucis d'accès à la santé, les sages-femmes jouent un rôle primordial sur le terrain ! "

L’an dernier, les sages-femmes calédoniennes avaient fait part de leurs difficultés : leurs actes n’ont pas été revalorisés depuis de nombreuses années et le territoire n’est pas attractif pour ces professionnels de santé. De plus, il n’existe aucun cursus en local.