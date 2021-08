La révision du code de l’environnement de la province sud suscite de vives réactions

La province sud propose une évolution du code de l’environnement en mettant en place une consultation en ligne auprès du public. Plusieurs associations ont vivement réagi en déplorant le manque d’étude scientifique sur l’état des populations.

Martine Nollet •

La province sud propose l’allongement de la saison de chasse des notous et des roussettes avec une hausse des quotas. Les requins tigres et bouledogues vont également être retirés de la liste des espèces protégées.

L’ensemble des propositions de modification est soumis à une consultation publique jusqu’au 21 août, avant le passage du texte en assemblée de province.

« On va à l’encontre de ce que dit la science »

Le projet est loin de faire l’unanimité. « On va passer d’un à trois mois de chasse à la roussette, on va complétement à l’encontre de ce que la science nous dit actuellement. Si on ne fait rien aujourd’hui, on va perdre près de 80% des effectifs de roussettes restants dans les 30 prochaines années » explique Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer au WWF.

« C’est une aberration cynégétique! Pour les notous, même traitement. J’en appelle alors à tous les calédoniens à lire les textes et à s’exprimer pour le maintien de nos espèces endémiques »

La Société Calédonienne d’Ornithologie (SCO) dénonce également ce futur code de l’environnement.

« Nous sommes prêts à revoir cette modification »

De son côté, la Province est dans une logique de consultation, elle mène une large réforme du code de l’environnement dont cette question de la chasse des roussettes et des notous.

« Ça répond à des attentes notamment des habitants de Brousse » informe Philippe Blaise, 1er vice-président de la Province sud en charge de l’environnement.

« Nous souhaitons limiter le nombre de prises, on est aujourd’hui dans une phase de consultation. Si on se rend compte qu’effectivement la modification présente un danger pour la reproduction des espèces, nous sommes prêts à la revoir » précise-t-il.

Philippe Blaise sera présent ce jeudi à la mairie annexe de La Tontouta, à la Foa et à Thio la semaine prochaine.

Vous avez jusqu’au 21 août pour donner votre avis sur le site de la province sud.