Lancement du premier budget participatif en province Sud

Un tout nouveau dispositif permet aux habitants de la province Sud de proposer des projets de nature à améliorer leur quotidien.

Brigitte Whaap, Loreleï Aubry •

©nouvellecaledonie

Des projets examinés par un comité provincial



Jusqu’à 500 millions pour le projet lauréat

Environnement, cadre de vie, éducation, culture, patrimoine, numérique… Autant de thématiques sur lesquelles les habitants de la province Sud peuvent désormais soumettre leurs idées de développement. Depuis le 4 mai dernier, l’institution appelle la population à exprimer ses projets d’intérêt général ou local et à s’associer à chacune des étapes de leur réalisation.Chaque projet sera analysé par des habitants tirés au sort, des élus et des techniciens provinciaux qui formeront un comité provincial. Leur rôle consistera a préselectionner les projets avant qu’ils ne soient soumis au vote des usagers en ligne.Le rencencement des propositions sur l’année 2020 permettra de construire le budget de la province sud pour 2021. Les porteurs de projets ayant eu le plus de votes seront validés en fonction des crédits budgétaires disponibles, dans la limite de 5% des crédits d’investissement de la province. Soit 500 millions XPF qui pourront être consacrés au budget lauréat.Les habitants de la province Sud ont jusqu’au 3 juillet pour déposer leurs projets.