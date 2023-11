Le SIVM sud recrute des jeunes sapeurs-pompiers

Faire du sport, apprendre les techniques de lutte contre l'incendie et les gestes qui sauvent : cela fait partie des apprentissages qui seront proposés aux adolescents volontaires pour devenir jeunes sapeurs-pompiers. Les inscriptions se terminent bientôt, et c'est gratuit.

Julie Straboni •

C'est maintenant qu'il faut candidater pour devenir jeune sapeur-pompier au sein du SIVM sud. L'établissement public intercommunal a créé la sixième association de ce type en Calédonie, après Dumbéa, Koumac, le Mont-Dore, Nouméa et Païta. Début 2024, deux sections entameront un cursus de quatre ans, dans les casernes de Boulouparis et La Foa. "Pour l'instant on a quelques dossiers, mais il reste des places", annonce le major Jean-Louis Marlier, chef de centre du SIVM sud.

Côtes est et ouest

Cela concerne des jeunes âgés de 11 et 14 ans, qui résident dans les communes de Boulouparis, Farino, La Foa, Moindou et Sarraméa. Par extension ceux de Canala, Kouaoua et Thio peuvent s’inscrire s’il reste des places. Les volontaires s’engagent à passer trois heures par semaine en caserne, hors vacances scolaires, le samedi matin. "On a toujours deux heures de cours, et une heure de sport, détaille Jean-Louis Marlier. Ou trois heures de manœuvres. La première année c'est plus de la découverte, ça permet aux jeunes de voir si ça les intéresse vraiment."

Le travail d'équipe, le sport, la présentation, la vie en collectivité, l'altruisme : on prend les valeurs des sapeurs-pompiers et on les enseigne aux jeunes, pour qu'ils aient un bon départ dans la vie Jean-Louis Marlier, pompier, chef de centre du SIVM sud

Brevet de jeune sapeur-pompier

Ces jeunes sapeurs-pompiers ne deviendront pas tous soldats du feu. Mais parmi la cinquantaine d'adolescents mondoriens encadrés par Jean-Louis Marlier en sept ans, 88% d'entre eux ont choisi un "métier à uniforme". "Au bout de quatre ans, ils passent le brevet de jeune sapeur-pompier. Il leur donne le droit d'entrer chez les pompiers volontaires, en validant le module intégration. C'est-à-dire que s'ils s'engagent en tant que volontaires à l'âge de 18 ans, ils peuvent déjà monter dans un véhicule et partir en intervention."

Les candidatures seront validées à la suite d’une épreuve écrite (dictée et exercices de mathématiques), des tests sportifs (pompes, endurance, gainage) et un entretien (culture générale, connaissance du métier de pompier, motivation). Ces journées de recrutement seront organisées le 18 novembre à La Foa, et le 25 novembre à Boulouparis. Le dossier d’inscription est à retirer en amont auprès du SIVM sud à La Foa. Vous pouvez aussi joindre le major Marlier au 75 72 85.