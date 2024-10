Des animations et un spectacle unique au lieu du son et lumière du Fort Teremba

Le "Caledonian show", c'est le nom donné à la journée organisée par l'association Marguerite le 17 novembre, en remplacement de son habituel son et lumière. 800 tickets sont désormais en vente pour cet événement qui se déroulera au Fort Teremba, à Moindou.

Le téléphone a sonné, au Fort Teremba, à l'approche du mois d'octobre et des deux soirées son et lumière programmées par l'association Marguerite. Les Calédoniens étaient nombreux à s'inquiéter de la tenue de ce rendez-vous. D'autant qu'il n'a pas eu lieu depuis 2022.

"Compte tenu de la situation, on ne pouvait pas organiser de spectacle le soir, ni avec le nombre de visiteurs comme à la normale, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, explique Ségolène Lenormand, la directrice du Fort Teremba. Donc, on a décidé de se recentrer plutôt sur une journée qui permettrait plus facilement aux visiteurs de pouvoir venir, et avec un nombre limité à 800 personnes."

Un résumé des précédents spectacles

Le 17 novembre, le site de Moindou ouvrira au public à partir de 10 heures, avec des animations : visite du Fort Teremba, balades en voitures anciennes, déambulation de figurants en costume d'époque. Deux expositions seront visibles : "Les Kanak et le bagne" et "Descendants de L'Iphigénie de 1864 à 2024".

"À partir de 13 heures, on aura le spectacle, dans le même style que le son et lumière. Il parlera de l'histoire du bagne, mais également de la présence des Américains, la brousse au siècle dernier... Donc la différence par rapport à d'habitude, où on a vraiment un thème précis pour le spectacle, là, on a décidé d'illustrer plusieurs tableaux qui pourraient résumer un peu tous les spectacles qui ont eu lieu ces dernières années."

Tarifs abordables

Environ 150 figurants bénévoles de l'association Marguerite participeront. "On aura vraiment de tout : les bagnards avec leurs corvées, les évasions, les punitions, une partie avec les troupes US, les festivités, les danseurs, une partie aussi avec des cavaliers. Une troupe de danseurs mélanésiens sera présente également." Le scénario est prêt, on en est à la phase des costumes, et les répétitions ont commencé.

Il y aura des stands de restauration sur place, mais les pique-nique sont les bienvenus. Des navettes seront mises en place depuis Nouméa. "Nous avons voulu des tarifs abordables. 2000 francs pour les adultes, 1000 pour les enfants de 10 à 17 ans, gratuit pour les moins de 10 ans." En espérant que le public vienne nombreux de toute la Calédonie.