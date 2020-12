Arbres abattus et circulation très perturbée au Mont-Dore

Galère sur la route, ce jeudi matin, au Mont-Dore. Dans le contexte de mobilisation autour du dossier usine du Sud, la circulation a été entravée à plusieurs endroits de la ville. Notamment par l'abattage d'un arbre à Saint-Michel, sur la chaussée et le réseau électrique.

[MISE A JOUR AVEC AUTRES PHOTOS]ce matin, au Mont-Dore, il fallaitpour aller du rond-point de La Coulée à l’entrée de Saint-Michel. Et pour cause : juste après l’accès au Thabor, una été abattu en travers de la route provinciale. Un arbre qui a entraîné dans sa chute, de part et d'autre de la RP1. Conséquence : la coupure du seul accès pour la partie Sud du Mont-Dore et Yaté, soitau recensement de 2019.Les pompiers et les services techniques municipaux ont procédé aude l’arbre.a ensuite commencé à intervenir en milieu de matinée, «en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires», signale la mairie dans un communiqué. «Son travail pourrait prendre trois et quatre heures.» Unea été mise en place. Des coupures depourraient avoir lieu dans le quartier de Saint-Michel, en raison de l'intervention de l'électricien.«Face à cet, qui fait suite à trois autres faits identiques depuis ce matin, la ville du Mont-Dore portera plainte, comme elle le fait systématiquement», insiste le maire Eddie Lecourieux, dans ce communiqué, en remerciant au passage «les usagers et les administrés de leur compréhension».Dès quatre heures ce matin, les services municipaux étaient à pied d’œuvre. Pour «réparer les dégâts causés par des individus malveillants», dixit Vaea Frogier, adjointe au maire en charge de la sécurité des personnes et des biens. D'autres blocages routiers ont en effet dû être dégagés. Il a fallu à intervenir en plusieurs endroits pour libérer, à coups de tronçonneuse, la chaussée entravée par des arbres, àetLes pompiers sont intervenus en outre ce matin sur un incendie au niveau de la, le long de la route de l’église. Cinquante ares sont partis en fumée. Les personnels du centre de secours bien occupés, ce jeudi : ce matin, sécurité civile et les pompiers mondoriens tentaient de maîtriser un feu qui s’est déclaré vers 11 heures hier, dans le Grand Sud, au. Il aurait détruit deux hectares de végétation. Ajoutons que le pont de la rivière des Pirogues reste bloqué, pour le huitième jour consécutif, toujours dans le cadre du dossier usine du Sud. La mairie du Mont-Dore a porté plainte auprès de la gendarmerie et la province Sud devrait faire de même, pour atteinte au code de l’environnement.