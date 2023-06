Au Mont-Dore, l'augmentation des prix de l'eau fait bondir les élus d'opposition

Au Mont-Dore, le mètre cube d'eau va augmenter de 7 francs. C'est l'une des mesures prises par le conseil municipal pour rééquilibrer le contrat passé avec la Calédonienne des eaux en 2019. Il est déficitaire. La raison ? Les volumes d'eau consommés, qui ont baissé, sont inférieurs aux prévisions... Mais ça vaut quand même le coup de continuer à ne pas laisser couler le robinet. Explications.

Cécile Rubichon •

"Si je résume, les Mondoriens ont économisé l’eau et pour les récompenser, on va augmenter leurs factures", lance Nina Julié, élue Générations au conseil municipal du Mont-Dore. C'était jeudi soir, au moment de la présentation d'un avenant au contrat de délégation publique qui lie la ville à la Calédonienne des eaux pour la distribution d'eau potable.

Le contrat a été signé en 2019 pour dix ans. Et depuis, la consommation des habitants a baissé. Elle est inférieure aux prévisions qui devaient permettre à la CDE de rembourser les investissements programmés, l'installation de la télérelève pour 246 millions de francs notamment. Conséquence : 142 millions de pertes entre 2019 et aujourd'hui. La CDE les gardera à sa charge. Mais la mairie a dû prendre des mesures pour permettre à son délégataire de retrouver l'équilibre.

Une hausse à relativiser

L'une d'elles : le prix du m3 passera de 99,8 francs à 106,9 francs. Soit une hausse de 142 francs par mois pour un abonné qui consomme 20 m3, indique la municipalité. À relativiser : en 2018, le m3 coûtait 116,07 francs. Autre mesure : l’investissement gros entretien et renouvellement de conduites a été rogné de 50 à 15 millions de francs en moyenne par an.

"Je me demande comment vous avez pu autant vous planter. 27 % d’écart...", lâche Nina Julié. "Avec la Niña, la pluviométrie a doublé ces deux dernières années par rapport à 2018-2019", explique Nicolas Oxford, directeur adjoint de la direction des services techniques de la ville. Les habitants ont eu moins besoin d'eau. Ils font également plus attention à l'environnement et à la ressource, poursuit-il. La télérelève aide : "les abonnés sont prévenus quasiment immédiatement quand une fuite est détectée. Par ailleurs, l’évolution démographique a été plus faible que celle prévue".

Le message qu’on va transmettre c’est : surtout, laissez l’eau couler parce que plus vous allez consommer plus vous allez réduire votre facture. Nina Julié, élue Générations

Tout cela était prévisible, pour l'élue d'opposition. Autre inquiétude : où la mairie va-t-elle trouver les 35 millions de francs par an qui devaient sortir des poches de la CDE pour les gros entretiens et les renouvellements de conduites ? "La ville peut avoir des subventions de la part de l'Etat, par exemple. Si nous avons négocié cela, c'est pour que tout ne soit pas supporté par l’abonné", argumente Jean-Jacques Afchain, premier adjoint.

Réduire sa consommation reste rentable

Et si les volumes augmentent avec El Niño ? "La commune pourra revenir vers nous pour renégocier, c’est valable dans les deux sens", assure Luc Bourgade, directeur général de la CDE. Le délégataire estime que la hausse tarifaire permettra d'atteindre l’équilibre, mais pas la rentabilité minimum imposée par le groupe Suez. Si jamais elle devait être dépassée, "un mécanisme prévoit un reversement des trop profités".

Mais, pour la planète et ses propres économies, mieux vaut continuer à réduire sa consommation d'eau. Eh oui. Car si les prévisions sont bonnes et les tarifs inchangés, en consommant 205 m3 d'eau par an contre 227 aujourd'hui, en 2027, chaque foyer payera en moyenne 21 914 francs de facture annuelle. Contre 22 654 francs en 2022.