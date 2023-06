Braquage à la station de La Conception : de nombreux Mondoriens à bout

Partager :

La station-service de La Conception, au Mont-Dore, a subi un braquage dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin. Ce vol avec arme et violence fait réagir la population, l’association Citoyen mondorien et les élus. En moins d'un an, la commune a connu trois évènements de ce type.

Lizzie Carboni, avec Aurélien Pol

Braquage de station-service, agressions violentes, caillassages, vols… des Mondoriens se disent à bout. "Ce qui est inquiètant, c'est bien sûr les vols, mais aussi que les voleurs sortent des armes pour faire peur. Ce n'est plus un simple vol mais aussi une agression. Il faudrait plus de fermeté", remarque un habitant de la commune. Le Mont-Dore comptabilise déjà trois braquages de station-service en moins d'un an. Le premier date d'octobre 2022, à La Coulée. Le 18 avril, deux voleurs ont menacé avec une arme longue et une hache des employés de la station-service du Pont-des-Français. Le dernier reste celui de La Conception ce week-end, où l'agent de sécurité a échangé des coups avec les braqueurs. Selon l'association Citoyen mondorien, les effectifs de gendarmerie ne sont pas suffisants. "Il y a une seule patrouille pour tout le Mont-Dore la nuit. On se demande si l'on ne va pas reprendre les patrouilles citoyennes que l'on faisait il y a deux ans. On ne se laissera pas piller comme ça", indique Florent Perrin, le président de l'association. Extension des horaires de travail des policiers municipaux ? Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, avait annoncé il y a quelques mois des effectifs supplémentaires pour les forces de l'ordre. Depuis trois ans, Nina Julié, élue du groupe d'opposition Générations Mont-Dore à la municipalité, souhaite donner plus d’importance à la police municipale. "Les policiers font un travail formidable, mais ils ont des horaires restreints. Il faut les étendre. Ils pourront ainsi travailler H24. Le braquage de La Conception a été commis en dehors de leurs horaires de travail. Il y a un réel intérêt à les mettre davantage sur le terrain", ajoute Nina Julié. En cette période de vacances scolaires, de nombreux habitants du Mont-Dore disent redoubler de vigilance. Si vous constatez des incivilités, de l'insécurité ou que vous êtes victime, tout signalement peut se faire rapidement en appelant le 10 22 ou le 17.

