Braquage à la station de La Conception : deux mineurs seront jugés le 27 juillet

Deux individus, mineurs, ont avoué être les auteurs du vol avec arme commis à la station-service de La Conception, au Mont-Dore, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin. Placés sous contrôle judiciaire, ils seront jugés le 27 juillet, pour vol aggravé.

Cécile Rubichon •

Pendant que l'un menaçait le vigile avec une arme de poing avant de le frapper, l'autre entrait par effraction dans la station-service. C'était dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin, à La Conception, au Mont-Dore.

Un maigre butin

Bilan : un vigile et des habitants choqués. Et un bien maigre butin : des objets sans grande valeur et des paquets de gâteaux, rapportent les gendarmes en charge de l'enquête. La station-service étant fermée à l'heure du braquage, les caisses étaient en effet vides.

Des faits passibles de vingt ans de prison

Avec l'aide de la police municipale, la section de recherche de Nouméa a pu interpeller deux individus quelques jours plus tard. Il s'agit de mineurs, alcoolisés et encagoulés au moment des faits. Des faits dont ils ont avoué être les auteurs. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement le 27 juillet pour vol aggravé. Un vol à main armée est passible de vingt ans de réclusion criminelle.

C'est le troisième braquage de station-service en moins d'un an au Mont-Dore. Le premier date d'octobre 2022, à La Coulée. Le deuxième, du 18 avril : deux voleurs avaient menacé avec une arme longue et une hache des employés de la station-service du Pont-des-Français.