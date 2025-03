Budget et recettes en net recul en 2025 : le Mont-Dore poursuit sa politique de baisse des dépenses

La Ville du Mont-Dore a voté, jeudi soir, un budget 2025 à 5,1 milliards de francs. Parmi ses priorités : baisser davantage ses charges, notamment en personnel. Tout en maintenant les moyens sur la sécurité.

La troisième commune la plus peuplée du territoire n’échappe pas aux conséquences de la crise. Ce 13 mars, le conseil municipal du Mont-Dore a arrêté son budget primitif pour l’exercice 2025. Il s’établit à 5,1 milliards de francs, soit 1,44 milliard de moins qu'en 2024.

Ce recul est notable pour la ville. Il représente une diminution de plus d’un cinquième de son budget. Autre baisse importante : les recettes de fonctionnement. Elles diminuent de 550 millions de francs.



Des recrutements au ralenti

Face à ce budget très contraint, l’exécutif a donc fait des arbitrages budgétaires. Il prévoit ainsi une baisse significative de ses charges de 11 % par rapport au budget primitif 2024. "C’est un engagement pris auprès des [bailleurs] de la ville, aussi bien les banques que les organismes comme l’AFD [Agence française de développement] et la banque des territoires", rappelle Jean-Jacques Afchain, le 1er adjoint au maire, en charge du budget.

Dans les faits, "cela se traduit par seulement onze recrutements prévus en 2025, alors qu’il y a quarante-cinq postes vacants", illustre le 1er adjoint.



Sécurité et social

L’ensemble des services est concerné par cet effort exceptionnel, à l’exception de la police municipale et des pompiers, pour lesquels les effectifs sont maintenus. "L’une des priorités de la ville, c’est la sécurité des concitoyens", assure Jean-Jacques Afchain.

Autre axe prioritaire : le social, avec le maintien de la subvention au centre communal d’action sociale et à la caisse des écoles. "Cela permet aux familles les plus démunies d’être aidées lorsque les critères le permettent, ainsi que les enfants sur le temps périscolaire", poursuit le 1er adjoint.



Un fonds de solidarité pour les victimes du 13 mai

Mais cette feuille de route établie pour le budget 2025 ne convainc pas Générations Mont-Dore, qui a voté contre. Ce groupe, situé dans l’opposition, estime qu’il laisse la population “sans réponses aux urgences” de la ville.

Dans un communiqué, la conseillère Nina Julié liste d’autres priorités que celles énoncées par la commune. Générations Mont-Dore estime qu’il faut “mettre fin aux financements des routes de Saint-Louis et aux subventions versées à cette tribu et utiliser ces financements pour créer un fonds de solidarité en faveur des victimes” du 13 mai.



Plus de sécurité demande Générations Mont-Dore

Pour garantir la sécurité des Mondoriens, le groupe suggère de donner plus de moyens à la police municipale, notamment par l’achat de cartouches pour les flash-balls et le recrutement de policiers plutôt que des gardes champêtres.

Enfin, Générations Mont-Dore milite pour une baisse des loyers des étals et des locaux de l’espace de travail partagé pour soutenir l’économie locale. Ses élus suggèrent aussi de développer le marché du Mont-Dore Sud et aider les commerçants et artisans dans leurs démarches administratives.