Scolarité. Ces familles toujours sans place à l'école en province Sud qui ont décidé d’aller au tribunal

Toujours en attente d’une place à l’école, des parents ont décidé de déposer des recours auprès du tribunal administratif, avec l’aide de l’UGPE, du MNIS et du collectif Urgence sociale. Au cœur du problème, les attestations d’hébergement.

Elles sont deux mères de famille dont les enfants n’ont toujours pas repris les chemins de l’école. Soutenues par l’Union des groupements de parents d’élève (UGPE), le Mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste (MNIS) et le collectif Urgence sociale, elles ont décidé de porter l’affaire au tribunal en passant par un avocat. La première maman a deux enfants qu’elle a inscrits avec le concours d’une assistante sociale dans une école de Dumbéa. Elle a fourni "l’attestation d’hébergement avec la pièce d’identité de la personne qui m’héberge, les six derniers relevés de compte. Et je n’ai pas eu de réponse”, assure-t-elle.

L'autre mère de famille a inscrit son enfant dès 2024. Mais à la rentrée, la province Sud lui a expliqué qu’il n’y avait aucune trace de cette inscription. Malgré ses relances elle n’a toujours aucune réponse : "Quand j’appelle, il n’y a pas assez d’agents disponibles, raconte-t-elle. Mon dossier est complet et je ne comprends pas pourquoi je n’ai toujours pas d’appel pour me dire que mon fils va pouvoir aller à l’école.”

La province sud refuse toujours des attestations d’hébergements lorsque les parents n’ont pas de domicile en leur nom, selon le contenu d’un mail reçu par un parent d’élève que NC la 1ère a pu consulter.

Cinq recours en justice

Or, “les communes qui reçoivent des étrangers en France ont une obligation d’inscrire les enfants dans les établissements scolaires. On n’a aucun texte de la province qui prévoit cette nouvelle démarche d’interdire les certificats d’hébergement”, pointe l’avocat des deux mères de famille, Me Franckie Dihace.

En tout, cinq recours en référé vont être déposés auprès du tribunal administratif. Après une première procédure la semaine dernière, un enfant a pu faire sa rentrée. Contactée, la province sud affirme “qu’elle inscrira tous les enfants dont les dossiers sont complets“.

