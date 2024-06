Crise en Nouvelle-Calédonie : des renforts de gendarmerie seront désormais positionnés au Mont-Dore sud, annonce le haut-commissariat

Après l'opération menée ce jeudi matin au Mont-Dore, le haussariat indique que "des renforts seront désormais positionnés sur le sud" de la commune afin d'y mener des opérations de sécurisation".

Alors que les forces de l'ordre se sont lancées ce matin dans une vaste intervention qui les a conduit à traverser la tribu de Saint-Louis, le haut-commissariat indique dans son dernier point de situation que "des renforts sont désormais positionnés sur le sud Mont-Dore afin d'y mener des opérations de sécurisation".

Le représentant de l'Etat indique en parallèle que l'intervention du jour a mobilisé "200 gendarmes, 2 hélicoptères et plusieurs blindés". Une mission commencée aux aurores et dont les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, après plusieurs jours marqués par une recrudescence des violences et des vols sur la route provinciale.

Au total, plus de 4000 personnes participent désormais au rétablissement de l'ordre sur le territoire : "1000 policiers, 2900 gendarmes et 167 personnels de la Sécurité civile".

La route Nouméa-Tontouta

Autre axe particulièrement surveillé : la route entre Nouméa et l'aéroport de La Tontouta. Dans son point de situation, le haut-commissariat affirme que l'action des forces de sécurité a permis de "rétablir, notamment en journée" cette portion de la RT1.

"Cette réouverture permet la mise en place, en journée, d'une navette terrestre par autocars

entre Nouméa et l'aéroport", poursuit le communiqué, affirmant que près de 250 voyageurs ont ainsi été acheminés de cette manière ce mercredi, pour un vol à destination de Singapour. En soirée, le dispositif est "renforcé par les navettes aériennes organisées entre Magenta et Tontouta", précise-t-il.

Dans les faits, la circulation semble toutefois rester aléatoire sur l'axe, où plusieurs bouchons nous ont été signalés ce jeudi, à priori consécutifs à des opérations de déblaiement des forces de l'ordre.