Crise en Nouvelle-Calédonie : pas de messe au Vallon-Dore ce dimanche, mais des actions de solidarité pour les familles les plus démunies

Pas de messe dominicale, à la Chappelle Sainte-Thérèse du Vallon-Dore. Le père Bill qui l’honore, est bloqué à Saint-Louis. Mais dans ce contexte de crise, les paroissiens s’organisent. Ils viennent en aide chaque semaine aux familles les plus démunies.

La messe de ce dimanche 16 juin n’a pas pu être célébrée, à la Chapelle Sainte-Thérèse du Vallon-Dore, au Mont-Dore. Le père Bill ne peut pas quitter la mission Saint-Louis. Les paroissiens, eux, s’organisent pour aider les familles dans le besoin. “On essaie de faire ce qu’on peut, pour aider les vieux qui ne peuvent pas se déplacer”, explique Caroline, paroissienne de l’église Sainte-Thérèse.

Faire vivre l'entraide

Les paroissiens font preuve de solidarité, depuis le début de la crise sur le territoire, le 13 mai. “On est un groupe qui aide et subvient aux besoins des vieux. On travaille avec le père Bill, qui est coincé à Saint-Louis. On travaille par groupes et par secteur. Le père Bill a des paquets pour les familles, avec à l’intérieur du sucre, du riz, du café… les premières choses dont les familles ont besoin”, détaille la paroissienne.

“Les gens sont contents de nous voir. Ça redonne le sourire et ça nous met en joie”, révèle Caroline.