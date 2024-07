Crise en Nouvelle-Calédonie. Rentrée progressive dans le Sud du Mont-Dore et interventions sur la route

Alors que les forces de l’ordre intervenaient ce mardi à Saint-Louis et La Coulée, les habitants de la partie Sud du Mont-Dore ont eu confirmation que quatre écoles fermées depuis la mi-mai vont rouvrir ces prochains jours. Les navettes maritimes continuent à transporter les passagers entre le Vallon-Dore et Nouméa. Trois barges alimentaires sont annoncées cette semaine, dont l’une devrait amener du gaz.

Va-t-on bientôt pouvoir circuler librement et en sécurité sur la RP1 ? Pas dans l’immédiat, semble-t-il. Mais les forces de l’ordre sont intervenues, ce mardi, au Mont-Dore, sur le tronçon de route provinciale qui traverse Saint-Louis. La seule voie terrestre entre le Sud de la Calédonie, isolée depuis sept semaines, et le reste de la Grande terre.

Tirs sur blindés

Selon les informations obtenues de la mairie, les opérations ont commencé aux aurores, dès 5 heures du matin. Les forces de l’ordre se sont engagées à déblayer la chaussée des chicanes et carcasses en tous genres. Des blindés de la gendarmerie en pleine intervention ont été visés par des tirs d’arme à feu, toujours selon les informations de la ville. Dans l’après-midi, le point de situation du haut-commissariat a apporté des éléments. "Les gendarmes ont procédé ce matin à des opérations de sécurisation des ‘verrous’ situés [au Nord et au Sud] de Saint-Louis", dit le communiqué, en évoquant ces points tenus par les forces de l'ordre à Saint-Michel et à La Coulée.

Plusieurs lotissements de La Coulée intégrés au "périmètre de sécurité"

De ce côté-là, "le verrou Sud a été avancé aux abords du lieu-dit Rocheliane", c’est-à-dire le grand tournant après la rivière quand on se dirige vers Nouméa. Et cela "pour permettre l’intégration de nombreux habitants dans le périmètre de sécurité". Toute une série de lotissements qui se trouvent entre celui de Rocheliane et le pont de La Coulée se sentaient en effet très isolés et exposés.

Desserte maritime

En attendant de pouvoir rallier la partie Nord du Mont-Dore en toute sécurité, les habitants du Sud sont contraints de prendre les navettes maritimes qui desservent la Moselle à Nouméa et Boulari. Elles sont mises en place par la province Sud et le SMTU. Encore beaucoup d'attente ce matin, au wharf du Vallon-Dore. La liste des passagers prioritaires a été affichée.

Côté approvisionnement, plusieurs barges sont attendues à la mise à l’eau. "Cette semaine, trois barges alimentaires vont desservir le secteur Sud", a confirmé Nicolas Oxford, directeur municipal des services techniques et de proximité. La première est arrivée ce mardi matin avec plusieurs conteneurs. Les deux autres sont annoncées pour jeudi et samedi.

Du gaz à l'horizon ?

"Sur toutes les barges, ça sera du fret alimentaire, aussi bien du sec que du frais", précise-t-il. Et surtout : "Un camion de gaz devrait être prévu sur la barge de jeudi matin, avec environ 300 bouteilles." La livraison de bonbonnes sera la bienvenue. En attendant, il est devenu fréquent de voir des passagers embarquer avec une bouteille vide en espérant ramener une pleine.

Deux écoles du Sud rouvrent mercredi

Activité intense, donc, à hauteur du débarcadère. Une réalité qu’il fallait prendre en compte pour programmer la réouverture des deux établissements situés juste à côté. Les espaces disponibles pour stationner ont été organisés de manière à réserver des places de parking aux enseignants et aux parents d’élèves. Et la nouvelle a été confirmée ce mardi : les enfants scolarisés à la maternelle les Dauphins et à l’école du Vallon-Dore sont accueillis en classe à compter de ce mercredi.

Deux autres reprennent à partir de vendredi

Vendredi, la maternelle des Coccinelles, au Col-Barrau à La Coulée, rouvrira à son tour. L'école La Briquèterie du Vallon-Dore a, elle, prévu une reprise progressive :

vendredi 5 juillet pour les élèves du cycle 3

lundi 8 pour le cycle 3 et le cycle 2

Mardi 9 pour tout le monde.

La cantine et la garderie, du matin comme du soir, sont assurées. Rappelons qu'à Plum, La Croix du Sud est rouvert depuis mercredi dernier. En revanche, le collège demeure fermé. Comme l'école La Rizière, en face de la rivière La Coulée.